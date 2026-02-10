Státní veterinární správa (SVS) na něj narazila při rutinní kontrole na Praze 5. Ve skladu se našly více než tři tuny mléčných a masných výrobků. Dvě tuny mléčných výrobků byly dokonce po datu použitelnosti.
Inspektoři*Inspektorky na místě okamžitě zakázali skladování potravin a jejich následnou distribuci. Daná provozovna totiž ani nemá potřebná schválení a registraci, která by operování s potravinami povolovala. Nařídili také likvidaci všech prošlých potravin.
Za provoz skladu uložili inspektoři*inspektorky pokutu ve výši 70 tisíc korun už loni. Zároveň byl tehdy vydán zákaz skladování živočišných produktů v této provozovně. Jde tedy o kombinaci opakovaného přestupku a porušení vydaných opatření. Celá situace je o to závažnější. Nyní provozovateli hrozí pokuta až do výše 50 milionů korun.
A to vzhledem k tomu, že živočišné produkty z neschváleného zařízení představují potenciální riziko pro jejich spotřebitele. Při provozování neschváleného skladu není možné zaručit, že je dodržována platná legislativa. To platí zejména při skladování potravin, dodržování správné hygienické praxe a systémů založených na analýze nebezpečí.