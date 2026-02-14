Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Valentina Mihely
dnes 14. února 2026 v 10:04
Čas čtení 1:08

PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
Zdroj: TASR/AP

Opět ti přinášíme přehled všech disciplín, ve kterých budou tento víkend soutěžit Češky a Češi.

Druhý víkend zimních olympijských her v Miláně bude opět nabitý. Pokračovat bude mužský hokejový tým, chybět nebude běh na lyžích, obří slalom v alpském lyžování, skoky na lyžích nebo curling. Dočkáme se také oblíbeného biatlonu. Ženský tým pojede v sobotu finále sprintu, v neděli pojedou jak mužský, tak ženský tým stíhací závody. Nekončí ani curling. Podívej se, co tento víkend přinese.

Sobota 14.2.

10:00 Alpské lyžování Obří slalom muži 1. kolo Marek Müller
12:00 Běh na lyžích štafeta 4x 7,5 km Tereza Beranová, Barbora Havlíčková,
Anna Milerská, Kateřina Janatová
13:30 Alpské lyžování Obří slalom muži 2. kolo - FINÁLE Marek Müller
14:05 Curling 5. kolo, týmy muži
Česko - Velká Británie		 Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
14:45 Biatlon Sprint, ženy 7,5 km - FINÁLE Lucie Charvátová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
18:00 Skeleton Ženy, 3. jízda Anna Fernstädtová
18:45 Skoky na lyžích Muži, velký můstek 1. kolo Roman Koudelka
19:44 Skeleton Ženy, 4. jízda - FINÁLE Anna Fernstädtová
19:57 Skoky na lyžích Muži, velký můstek FINÁLE Roman Koudelka
13. února 2026 v 17:50 Čas čtení 0:44 Po Adamczykové i Jílek! Česko slaví druhou zlatou medaili z olympiády Po Adamczykové i Jílek! Česko slaví druhou zlatou medaili z olympiády

Neděle 15.2.

10:00 Alpské lyžování Obří slalom ženy 1. kolo Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
11:15 Biatlon Stíhací závod muži Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
12:10 Hokej Švýcarsko - Česko Český tým mužů
13:30 Alpské lyžování Obří slalom ženy 2. kolo - FINÁLE Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
14:45 Biatlon Stíhací závod ženy Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
18:45 Skoky na lyžích Velký můstek ženy 1. kolo Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
19:05 Curling 7. kolo, týmy muži
Česko – Itálie		 Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
19:57 Skoky na lyžích Velký můstek ženy FINÁLE Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
13. února 2026 v 14:51 Čas čtení 0:56 Česko má další olympijskou medaili. Eva Adamczyková získala stříbro Česko má další olympijskou medaili. Eva Adamczyková získala stříbro
12. února 2026 v 14:45 Čas čtení 0:50 Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
12. února 2026 v 12:29 Čas čtení 1:05 FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Sport Zimní olympijské hry 2026
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 10:04
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
před hodinou
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
před 2 dny
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
1
10. 2. 2026 10:24
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
dnes v 10:04
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
1
včera v 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
před 2 dny
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
1
10. 2. 2026 10:24
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
7. 2. 2026 11:32
PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
1
9. 2. 2026 8:06
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
1
10. 2. 2026 10:24
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
10. 2. 2026 8:09
Bývalá přítelkyně Epsteina chce odhalit „nefiltrovanou pravdu“. Od Trumpa však žádá milost
Bývalá přítelkyně Epsteina chce odhalit „nefiltrovanou pravdu“. Od Trumpa však žádá milost
Lifestyle news
Dostal*a jsi kopačky? Pozor na extrémní emoce, zlomené srdce je skutečná diagnóza
před 23 minutami
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 2 hodinami
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
dnes v 10:39
VIDEO: Nová řada Drive to Survive nabídne nejdrsnější bitvu o titul posledních let
dnes v 08:06
GTA 6 zadarmo každému, kdo se stane rodičem v den vydání hry. Prodejce láká neobvyklou kampaní
včera v 17:32
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
včera v 15:44 1
Angie Mangombe nastoupila do zápasu Clashe těhotná. Organizace se vyjádřila
včera v 13:32
Pokémon GO na Epsteinově ostrově? Hráči tam umístili PokéStop
včera v 11:01
Collab, jaký nechceš missnout: Snoop Dogg řádí na olympiádě s Bugsem Bunnym a Burtonem
včera v 07:42
Sport Všechno
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
před 2 dny
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
Alpská lyžařka zveřejnila první fotografii z nemocnice po nehodě, která ukončila její návrat na olympiádu.
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
před 2 dny
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
před 2 dny
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
„Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila
před 3 dny
„Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila
Collab, jaký nechceš missnout: Snoop Dogg řádí na olympiádě s Bugsem Bunnym a Burtonem
včera v 07:42
Collab, jaký nechceš missnout: Snoop Dogg řádí na olympiádě s Bugsem Bunnym a Burtonem
Po Adamczykové i Jílek! Česko slaví druhou zlatou medaili z olympiády
včera v 17:50
Po Adamczykové i Jílek! Česko slaví druhou zlatou medaili z olympiády
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
včera v 11:31
Češi se chystají na Valentýna utrácet. Kupují květiny, čokoládu i letenky
20. 9. 2025 7:16
Jestli jsi OSVČ, tak si připrav peněženku. Podnikání se od příštího roku prodraží
Česko Všechno
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
před hodinou
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
před 2 dny
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
1
včera v 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
Zahraničí Všechno
USA se údajně připravují na operaci v Íránu. Na Blízký východ vyslaly největší letadlovou loď světa
před 47 minutami
USA se údajně připravují na operaci v Íránu. Na Blízký východ vyslaly největší letadlovou loď světa
před 3 hodinami
„Není jasné, zda Rusko myslí ukončení války na Ukrajině vážně,“ říká Rubio. V projevu ostře kritizoval OSN
před 4 dny
Ukrajinský olympionik chtěl uctít padlé sportovce speciální helmou. Musel ji sundat

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
včera v 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
Už tento víkend proběhne v Německu Mnichovská bezpečnostní konference 2026. A letos to bude obzvlášť zajímavé.
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
před 3 dny
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
8. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
2. 2. 2026 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
1
30. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
Více
Domů
Sdílet
Diskuse