Opět ti přinášíme přehled všech disciplín, ve kterých budou tento víkend soutěžit Češky a Češi.
Druhý víkend zimních olympijských her v Miláně bude opět nabitý. Pokračovat bude mužský hokejový tým, chybět nebude běh na lyžích, obří slalom v alpském lyžování, skoky na lyžích nebo curling. Dočkáme se také oblíbeného biatlonu. Ženský tým pojede v sobotu finále sprintu, v neděli pojedou jak mužský, tak ženský tým stíhací závody. Nekončí ani curling. Podívej se, co tento víkend přinese.
Sobota 14.2.
|10:00
|Alpské lyžování
|Obří slalom muži 1. kolo
|Marek Müller
|12:00
|Běh na lyžích
|štafeta 4x 7,5 km
|Tereza Beranová, Barbora Havlíčková,
Anna Milerská, Kateřina Janatová
|13:30
|Alpské lyžování
|Obří slalom muži 2. kolo - FINÁLE
|Marek Müller
|14:05
|Curling
|5. kolo, týmy muži
Česko - Velká Británie
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|14:45
|Biatlon
|Sprint, ženy 7,5 km - FINÁLE
|Lucie Charvátová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|18:00
|Skeleton
|Ženy, 3. jízda
|Anna Fernstädtová
|18:45
|Skoky na lyžích
|Muži, velký můstek 1. kolo
|Roman Koudelka
|19:44
|Skeleton
|Ženy, 4. jízda - FINÁLE
|Anna Fernstädtová
|19:57
|Skoky na lyžích
|Muži, velký můstek FINÁLE
|Roman Koudelka
Neděle 15.2.
|10:00
|Alpské lyžování
|Obří slalom ženy 1. kolo
|Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
|11:15
|Biatlon
|Stíhací závod muži
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|12:10
|Hokej
|Švýcarsko - Česko
|Český tým mužů
|13:30
|Alpské lyžování
|Obří slalom ženy 2. kolo - FINÁLE
|Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
|14:45
|Biatlon
|Stíhací závod ženy
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|18:45
|Skoky na lyžích
|Velký můstek ženy 1. kolo
|Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
|19:05
|Curling
|7. kolo, týmy muži
Česko – Itálie
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|19:57
|Skoky na lyžích
|Velký můstek ženy FINÁLE
|Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
