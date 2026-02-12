Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anna Sochorová
dnes 12. února 2026 v 16:38
Čas čtení 0:54

Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
Zdroj: Wiki Commons/ Pirátská strana/ volně k užití

Česká politická scéna čelí v posledních dnech vlně agresivity, která překračuje hranice běžného nesouhlasu.

Po poslankyni Evě Decroix (ODS) se stala terčem vulgárního anonymního útoku také místopředsedkyně sněmovního klubu Pirátů, Olga Richterová. V jejím případě však verbální útoky přerostly v přímé vyhrožování fyzickou likvidací.

Identický rukopis, vyšší míra agresivity

Dopis, který Richterová obdržela, vykazuje shodné znaky s tím, který byl adresován Evě Decroix. Oba byly odeslány z Karviné ve stejný den, vytištěny z počítače a nesly stejnou poštovní známku. Zatímco u Decroix se pisatel omezil na přání smrti nemocí, v dopise pro Richterovou anonym přitvrdil.

„Jezdím služebně do Prahy, tak počítej s tím, že si na tebe počkám a dostaneš do tvojí zubatý tlamy, aby se ti narovnala,“ vzkázal pisatel, který se v textu otevřeně hlásí k podpoře Andreje Babiše.

Útoky na političky sílí

Richterová se k situaci vyjádřila pro CNN Prima NEWS. Zdůraznila, že tentokrát jde o víc než jen o urážky. „Konstruktivní kritiku beru. Nesouhlas s pirátskou politikou taky. Výzvy k násilí a násilí samotné ale do společnosti prostě nepatří. Nikdy. Směrem k nikomu,“ uvedla.

11. února 2026 v 14:00 Čas čtení 3:48 ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa? ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?

Politička zároveň varuje před nebezpečným trendem, kdy se slovní agrese mění ve skutečné činy. Připomněla v té souvislosti lednový útok na kutnohorskou kancelář Ivana Bartoše.

„Zároveň bych ráda apelovala na lidi. Kdyby jejich vnučka, dcera, žena byla veřejně činná... jestli by chtěli, aby jí lidé něco takového psali. Nechci žít v zemi, kde nemohou muži a ženy svobodně vyjádřit svůj názor a je jim vyhrožováno,“ uzavřela.

9. února 2026 v 11:48 Čas čtení 1:45 ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou? ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
6. února 2026 v 14:05 Čas čtení 1:08 Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
5. února 2026 v 15:45 Čas čtení 1:34 Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku? Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Politika Česko Politika
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
dnes v 13:21
V Česku se málem zřítil Airbus. Třicet vteřin dělilo piloty od katastrofy
V Česku se málem zřítil Airbus. Třicet vteřin dělilo piloty od katastrofy
1
před 2 dny
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
dnes v 10:06
POČASÍ: Z jarních teplot zpět do mrazu. Česko čeká prudký zlom a sněhová nadílka
POČASÍ: Z jarních teplot zpět do mrazu. Česko čeká prudký zlom a sněhová nadílka
dnes v 08:03
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
dnes v 10:06
POČASÍ: Z jarních teplot zpět do mrazu. Česko čeká prudký zlom a sněhová nadílka
POČASÍ: Z jarních teplot zpět do mrazu. Česko čeká prudký zlom a sněhová nadílka
dnes v 13:21
V Česku se málem zřítil Airbus. Třicet vteřin dělilo piloty od katastrofy
V Česku se málem zřítil Airbus. Třicet vteřin dělilo piloty od katastrofy
1
před 2 dny
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
1
včera v 13:35
Orbán mluví o Zelenského plánu jako o „otevřeném vyhlášení války Maďarsku“. Kyjev podle něj počítá s výměnou vlády v Budapešti
Orbán mluví o Zelenského plánu jako o „otevřeném vyhlášení války Maďarsku“. Kyjev podle něj počítá s výměnou vlády v Budapešti
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
7. 2. 2026 11:32
PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
1
před 3 dny
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
6. 2. 2026 9:39
Zasáhne na Valentýna naši planetu asteroid? Výbuch by mohl zničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů
Zasáhne na Valentýna naši planetu asteroid? Výbuch by mohl zničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů
4
6. 2. 2026 14:05
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
Lifestyle news
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
před hodinou 1
VIDEO: Dostane po Vyšehradu film i Lajna? Langmajer s Vagnerovou už natáčí na olympiádě
před 2 hodinami
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
dnes v 14:45
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
dnes v 13:31
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
dnes v 12:29
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
dnes v 11:46
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
dnes v 10:15
Mrazivý případ kutnohorské sekty ožije v nové sérii. Vzniká i organizace na podporu obětí sekt
dnes v 07:32
Velký úspěch rok po otevření. Nový pražský hotel získal čtyřhvězdičkové hodnocení od Forbes Travel Guide
včera v 17:33
Politika Všechno
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
před 2 dny
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
Bájná a dlouho skloňovaná Epstein files se konečně dočkala publikování. Ne však úplně, některé části jsou totiž cenzurované a některé stále chybí. Jak se ve zveřejněných spisech vyznat a proč vlastně vše, co v nich najdeme, nelze brát jako hotový fakt?
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
4
6. 2. 2026 14:05
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
Konec nadějí pro Motoristy. Babiš řekl, že Turek ministrem nebude a už se k tomu nechce vracet
4. 2. 2026 13:52
Konec nadějí pro Motoristy. Babiš řekl, že Turek ministrem nebude a už se k tomu nechce vracet
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
1
5. 2. 2026 15:45
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE
6. 2. 2026 17:10
Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE
Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik
1
6. 2. 2026 16:47
Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
20. 9. 2025 7:16
Jestli jsi OSVČ, tak si připrav peněženku. Podnikání se od příštího roku prodraží
26. 12. 2025 19:11
Češi a Češky v roce 2026 zbohatnou. Reálné mzdy u nás mají růst téměř nejrychleji v Evropě
Zahraničí Všechno
V oblíbené dovolenkové destinaci vypukla epidemie salmonelózy a bacilární úplavice. Hlásí první oběti
8. 2. 2026 12:51
V oblíbené dovolenkové destinaci vypukla epidemie salmonelózy a bacilární úplavice. Hlásí první oběti
před 3 hodinami
Zájem o vystoupení z EU opadá. Češi*Češky jsou ke členství v EU nejvstřícnější za poslední roky
dnes v 11:25
Ukrajinský skeletonista byl diskvalifikován z olympiády. Odmítl se vzdát helmy připomínající padlé
Česko Všechno
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
před 2 hodinami
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
dnes v 13:21
V Česku se málem zřítil Airbus. Třicet vteřin dělilo piloty od katastrofy
dnes v 10:06
POČASÍ: Z jarních teplot zpět do mrazu. Česko čeká prudký zlom a sněhová nadílka

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
včera v 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
Jsou první generací, která vyrostla za existence smartphonů a sociálních sítí. Svět bez virtuální sféry nikdy nepoznali a digitální realitu berou jako samozřejmou součást života. To se ale mění. Ptali jsme se Gen Z, proč hromadně opouští online prostor.
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
8. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
2. 2. 2026 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
1
30. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
29. 1. 2026 16:00
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
Více
Domů
Sdílet
Diskuse