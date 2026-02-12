Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací

Česká politická scéna čelí v posledních dnech vlně agresivity, která překračuje hranice běžného nesouhlasu.
Po poslankyni Evě Decroix (ODS) se stala terčem vulgárního anonymního útoku také místopředsedkyně sněmovního klubu Pirátů, Olga Richterová. V jejím případě však verbální útoky přerostly v přímé vyhrožování fyzickou likvidací.
Identický rukopis, vyšší míra agresivity
Dopis, který Richterová obdržela, vykazuje shodné znaky s tím, který byl adresován Evě Decroix. Oba byly odeslány z Karviné ve stejný den, vytištěny z počítače a nesly stejnou poštovní známku. Zatímco u Decroix se pisatel omezil na přání smrti nemocí, v dopise pro Richterovou anonym přitvrdil.
„Jezdím služebně do Prahy, tak počítej s tím, že si na tebe počkám a dostaneš do tvojí zubatý tlamy, aby se ti narovnala,“ vzkázal pisatel, který se v textu otevřeně hlásí k podpoře Andreje Babiše.
Útoky na političky sílí
Richterová se k situaci vyjádřila pro CNN Prima NEWS. Zdůraznila, že tentokrát jde o víc než jen o urážky. „Konstruktivní kritiku beru. Nesouhlas s pirátskou politikou taky. Výzvy k násilí a násilí samotné ale do společnosti prostě nepatří. Nikdy. Směrem k nikomu,“ uvedla.
Politička zároveň varuje před nebezpečným trendem, kdy se slovní agrese mění ve skutečné činy. Připomněla v té souvislosti lednový útok na kutnohorskou kancelář Ivana Bartoše.
„Zároveň bych ráda apelovala na lidi. Kdyby jejich vnučka, dcera, žena byla veřejně činná... jestli by chtěli, aby jí lidé něco takového psali. Nechci žít v zemi, kde nemohou muži a ženy svobodně vyjádřit svůj názor a je jim vyhrožováno,“ uzavřela.