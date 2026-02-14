MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse

Postupně může napadnout až 15 centimetrů nového sněhu. Objevovat se budou i sněhové jazyky. Meteorologové připomínají důležitost zimní výbavy v autech.
Meteorologové varují před vydatným sněžením, které o víkendu zasáhne severovýchod Česka. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pro Kraj Vysočina, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský, Jihomoravský a Zlínský kraj. Podle aktuální předpovědi se nejintenzivnější srážky očekávají od sobotních 20:00 do nedělních 9:00.
V oblasti Českomoravské vrchoviny, na střední a severní Moravě a ve Slezsku může napadnout 7 až 15 centimetrů nového sněhu, ojediněle i více. Už během soboty se srážky objeví na většině území republiky, zpočátku půjde hlavně o déšť nebo déšť se sněhem. S postupným ochlazováním se ale budou měnit na trvalé sněžení.
Sněhové komplikace
ČHMÚ zároveň upozorňuje, že sněhová pokrývka může být těžká a mokrá, což zvyšuje riziko komplikací v dopravě i možnost lámání větví stromů. Na horách a ve vyšších polohách může vítr vytvářet sněhové jazyky. Ty se mohou od noci na neděli objevit také na Havlíčkobrodsku, Pelhřimovsku a Jihlavsku.
Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách dodržovat pokyny Horské služby. Zvýšené opatrnosti by měli dbát i chodci kvůli riziku náledí a zhoršené viditelnosti.
Podle nejnovějších informací ČHMÚ by mělo sněžení během nedělního dopoledne postupně slábnout. Teploty se budou pohybovat kolem nuly nebo lehce pod bodem mrazu, což může způsobit namrzání silnic zejména v ranních hodinách. Výstraha zůstává v platnosti do nedělní deváté hodiny ranní, další vývoj budou meteorologové upřesňovat.