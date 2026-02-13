Už tento víkend proběhne v Německu Mnichovská bezpečnostní konference 2026. A letos to bude obzvlášť zajímavé.
Letošní Mnichovská bezpečnostní konference rozhodně nebude další politickou akci, kterou lze snadno přehlížet. Její program naopak napovídá, že nabídne mimořádně zajímavé (a možná i trochu bizarní) debaty. Česko odjeli reprezentovat prezident Petr Pavel a ministr zahraničních věcí a životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě). Diskutovat budou oba se zajímavými a významnými osobnostmi z celého světa.
Právě na této konferenci minulý rok vystoupil americký viceprezident JD Vance. Ten pronesl památný konfrontační projev, v němž obvinil evropské lídry z cenzury svobody slova, potlačování politického disentu a vytváření „vnitřní hrozby“ pro jejich vlastní demokracie. Zda nás něco podobného čeká i letos zatím nevíme, zástupci Trumpovy administrativy se ale v některých panelech také promluví.
Světoví lídři se letos na Mnichovské bezpečnostní konferenci, jedné z nejdůležitějších geopolitických událostí roku, zaměří na budoucnost ohrožené transatlantické aliance i snahy o ukončení ruské války na Ukrajině. Německý kancléř Friedrich Merz popsal konferenci jako „seismograf vztahů mezi Evropou a USA a stavu světového řádu jako celku“. Zároveň uvedl, že oficiální téma konference „v procesu destrukce“ je výstižným popisem tohoto řádu.
Už v pátek 13. února v 17:30 vystoupí český prezident Petr Pavel. V rámci debaty s názvem „Vox Populi? Reakce na vzestup populismu“ se setká s předsedou Evropské lidové strany a parlamentní skupiny EPP Manfredem Weberem, členkou Komise pro zahraniční vztahy a náboženství Daianou Fernández Molero a členkou Výboru pro energetiku a obchod Sněmovny reprezentantů USA Alexandriou Ocasio-Cortez.
Právě poslední jméno by tě mělo zajímat nejvíce. Ocasio-Cortez, často v médiích zkracována jako AOC, je totiž kromě svých funkcí i politickou aktivistkou, tváří progresivního hnutí ve Spojených státech a patří mezi výrazné kritičky prezidenta Donalda Trumpa. Sama by přitom v roce 2028 mohla podle spekulací být jednou z jeho vyzyvatelek.
Petr Macinka a Hillary Clinton
V sobotu 14. února ve 22 hodin pak začne program s názvem „Rozdělení Západu: Co zbývá ze společných hodnot“. Na něm se představí další zástupce České republiky, Petr Macinka. I jeho v debatě čekají velká jména. Společně s ním vystoupí i polský ministr zahraničních věcí Radosław Sikorski, zakladatel a předseda Centra pro liberální strategie Ivan Krastev, prezident a předseda představenstva Maďarského institutu mezinárodních vztahů Gladden J. Pappin a bývalá ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických Hillary R. Clinton. I tento program tak zaručeně nabídne zajímavé myšlenky.
Pokud tě vyloženě nezajímá česká reprezentace, ale chtěl*a by sis poslechnout nějaké debaty z vyšších pater politiky, i pro tebe máme dva tipy. V sobotu v 10 hodin začne panel s názvem „Principiální a pragmatický: Využívání moci ve světě v chaosu“, na kterém vystoupí dva velcí hráči na poli evropské politiky. Promluví předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a premiér Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Keir Starmer.
Na konferenci nebudou probíhat pouze panely v podobě diskuzí, ale i vystoupení jednotlivých politiků a političek. Promluví tak například současný ministr zahraničních věcí Spojených států amerických v rámci panelu „USA ve světě“ i francouzský prezident Emmanuel Macron na téma „Francie v Evropě a ve světě“ nebo čínský ministr zahraničí Wang Yi v rámci programu „Čína ve světě“.
Tohle je samozřejmě jen opravdu krátký výběr toho, co konference nabídne. Celý program najdeš na oficiálních stránkách. A zde najdeš i živý přenos z jednotlivých panelů, za politickým programem tak nemusíš jezdit do Německa, ale můžeš jej zhlédnout z pohodlí domova.