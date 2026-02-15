Čeští opoziční politici byli zaskočeni názory aktuálního ministra zahraničí.
O výměně názorů, která proběhla mezi Petrem Macinkou (Motoristé sobě) a Hillary Clinton už jsme psali. Jeho vystupování nyní začíná ostře komentovat opozice.
V dalším průběhu debaty v Mnichově totiž Macinka zpochybnil samotné základy fungování Evropské unie. Tvrdil, že Evropská komise postrádá demokratickou legitimitu a kritizoval fakt, že Evropský parlament nemůže navrhovat zákony. Západ je podle něj rozdělený na konzervatismus a progresivismus, který podle jeho slov „odmítá tradice a přináší umělé koncepty sociálního inženýrství“.
Tato slova vyvolala přestřelku s polským ministrem zahraničí Radosławem Sikorským, který Macinkův pohled na „nedemokratický“ Brusel rázně odmítl.
Takový ministr nepatří na hřiště
Jak uvádí server iDNES čestný prezident Motoristů Filip Turek či šéf SPD Tomio Okamura se za Macinku postavili, naopak opoziční politici se na sítích vyjádřili k vystupování šéfa diplomacie kriticky. Martin Kupka (ODS) nešetřil metaforami z fotbalového prostředí.
„Říkal jsem, že náš hlas má být v Evropě více slyšet. Fakt jsem tím ale nemyslel, že má ze sebe ministr zahraničí udělat truhlíka z okresního přeboru a zaplavit diskusi na mezinárodní bezpečnostní konferenci slepičincem. Takový ministr zahraničí nepatří na hřiště mezinárodní politiky, ale definitivně do kabiny,“ uvedl Kupka na sociální síti X.
Podobný názor měl i Vít Rakušan (STAN), který Macinkovo počínání označil za selhání na světové úrovni. „Mnichovský trapas. Na světových fórech můžete s kolegy samozřejmě polemizovat. Ale musíte být argumentačně vybaveni. Tohle je mizerná vizitka pro Institut Václava Klause. A bohužel i pro celé Česko,“ komentoval situaci na X.
Přidal se i poslanec Marek Ženíšek (TOP09). „V nejbližší době podám interpelaci na premiéra Andreje Babiše s názvem: „Ministr zahraničí Petr Macinka by měl sedět doma a nedělat ostudu.“ napsal na X „Čeho je moc, toho je příliš a fyzicky bolí se na to dívat,“ dodal.