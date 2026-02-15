Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anna Sochorová
dnes 15. února 2026 v 15:59
Čas čtení 1:07

Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově

Diskutovat
1
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
Zdroj: Motoristé sobě/propagační materiál

Čeští opoziční politici byli zaskočeni názory aktuálního ministra zahraničí.

O výměně názorů, která proběhla mezi Petrem Macinkou (Motoristé sobě) a Hillary Clinton už jsme psali. Jeho vystupování nyní začíná ostře komentovat opozice. 

15. února 2026 v 13:42 Čas čtení 1:01 „Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton „Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton

V dalším průběhu debaty v Mnichově totiž Macinka zpochybnil samotné základy fungování Evropské unie. Tvrdil, že Evropská komise postrádá demokratickou legitimitu a kritizoval fakt, že Evropský parlament nemůže navrhovat zákony. Západ je podle něj rozdělený na konzervatismus a progresivismus, který podle jeho slov „odmítá tradice a přináší umělé koncepty sociálního inženýrství“.

Tato slova vyvolala přestřelku s polským ministrem zahraničí Radosławem Sikorským, který Macinkův pohled na „nedemokratický“ Brusel rázně odmítl.

Petr Macinka. Martin Kupka. Vít Rakušan. (STAN) Předseda ANO Andrej Babiš.
Zobrazit galerii
(4)

Takový ministr nepatří na hřiště

Jak uvádí server iDNES čestný prezident Motoristů Filip Turek či šéf SPD Tomio Okamura se za Macinku postavili, naopak opoziční politici se na sítích vyjádřili k vystupování šéfa diplomacie kriticky. Martin Kupka (ODS) nešetřil metaforami z fotbalového prostředí.

13. února 2026 v 16:30 Čas čtení 2:09 Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat

„Říkal jsem, že náš hlas má být v Evropě více slyšet. Fakt jsem tím ale nemyslel, že má ze sebe ministr zahraničí udělat truhlíka z okresního přeboru a zaplavit diskusi na mezinárodní bezpečnostní konferenci slepičincem. Takový ministr zahraničí nepatří na hřiště mezinárodní politiky, ale definitivně do kabiny,“ uvedl Kupka na sociální síti X.

Podobný názor měl i Vít Rakušan (STAN), který Macinkovo počínání označil za selhání na světové úrovni. „Mnichovský trapas. Na světových fórech můžete s kolegy samozřejmě polemizovat. Ale musíte být argumentačně vybaveni. Tohle je mizerná vizitka pro Institut Václava Klause. A bohužel i pro celé Česko,“ komentoval situaci na X.

Přidal se i poslanec Marek Ženíšek (TOP09). „V nejbližší době podám interpelaci na premiéra Andreje Babiše s názvem: „Ministr zahraničí Petr Macinka by měl sedět doma a nedělat ostudu.“ napsal na X „Čeho je moc, toho je příliš a fyzicky bolí se na to dívat,“ dodal.

9. února 2026 v 11:48 Čas čtení 1:45 ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou? ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
13. února 2026 v 16:30 Čas čtení 2:09 Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
12. února 2026 v 16:38 Čas čtení 0:54 Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
1 komentář
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Politika Česko Petr Macinka Politika Polsko
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
5
dnes v 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
dnes v 12:03
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
1
před hodinou
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
dnes v 10:29
PŘEDPOVĚĎ: Sníh, mráz i ledová břečka. Česko čeká týden plný meteorologických zvratů
PŘEDPOVĚĎ: Sníh, mráz i ledová břečka. Česko čeká týden plný meteorologických zvratů
5
dnes v 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
včera v 10:04
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
včera v 13:03
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
dnes v 12:03
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
1
9. 2. 2026 8:06
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
5
dnes v 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
1
10. 2. 2026 10:24
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
včera v 10:04
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
Lifestyle news
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
dnes v 13:07
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
dnes v 11:03
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
dnes v 08:57
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
včera v 17:11
Dostal*a jsi kopačky? Pozor na extrémní emoce, zlomené srdce je skutečná diagnóza
včera v 14:38
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
včera v 10:39
VIDEO: Nová řada Drive to Survive nabídne nejdrsnější bitvu o titul posledních let
včera v 08:06
GTA 6 zadarmo každému, kdo se stane rodičem v den vydání hry. Prodejce láká neobvyklou kampaní
před 2 dny
Politika Všechno
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
10. 2. 2026 11:00
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
Bájná a dlouho skloňovaná Epstein files se konečně dočkala publikování. Ne však úplně, některé části jsou totiž cenzurované a některé stále chybí. Jak se ve zveřejněných spisech vyznat a proč vlastně vše, co v nich najdeme, nelze brát jako hotový fakt?
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
před 3 dny
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
5
dnes v 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
před 2 dny
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik
1
6. 2. 2026 16:47
Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik
Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE
6. 2. 2026 17:10
Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE
Politika Všechno
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
1
před hodinou
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
10. 2. 2026 11:00
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
před 3 dny
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
20. 9. 2025 7:16
Jestli jsi OSVČ, tak si připrav peněženku. Podnikání se od příštího roku prodraží
3. 12. 2025 7:13
Kolik utratí průměrný Čech*Češka o Vánocích?
Česko Všechno
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
1
před hodinou
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
včera v 13:03
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
před 3 dny
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
dnes v 08:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Na zimních olympijských hrách v Cortina d’Ampezzo se odehrál moment, který přesně vystihuje napětí mezi zvláštně platnými olympijskými pravidly a realitou ruské agrese na Ukrajině.
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
před 2 dny
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
11. 2. 2026 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
8. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
2. 2. 2026 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Více
Domů
Sdílet
Diskuse