Již druhou letadlovou loď s doprovodnou flotilou tam posílá armáda Spojených států po složitých vyjednáváních o jaderném odzbrojení Íránu. Je připravena na vojenský zásah. Na podporu demonstrantů do země také propašovala 6000 satelitů Starlink.
V pátek 13. 2. poslal Pentagon na Blízký východ letadlovou loď spolu s tisíci vojáků, doprovodnou flotilou, bojovými letouny, torpédoborci s naváděnými střelami a další balistikou. Jedná se o loď Gerald R. Ford, největší letadlovou loď na světě. Ta byla doposud ve Venezuele. Uvedly to v pátek New York Times.
Donald Trump do Íránu vyslal armádu už koncem ledna. Vyjádřil se, že jsou USA připraveny v zemi zasáhnout, pokud Írán nepřistoupí na vyjednávání o jaderných zbraních. K těm skutečně došlo. V pátek je ale Donald Trump označil za složitá. Američtí a íránští diplomaté minulý týden jednali v Ománu. Írán na ně přistoupil poté, co Trump v regionu shromáždil vojenské síly.
Propašovaný Starlink a VPN sítě pro Íránce
Írán opakovaně obviňuje USA z toho, že podněcují násilí, hledají záminku pro vojenskou intervenci, ohrožují suverenitu a bezpečnost Íránu a snaží se destabilizovat vládu. USA podporují protivládní protesty, které v zemi začaly koncem minulého roku. Nejprve se jednalo o ekonomicky motivované demonstrace, ty se ale postupně změnily na brutálně potlačované protesty proti autoritářskému režimu. Obětí jsou desetitisíce.
Situaci navíc komplikovalo odpojování internetu, kterým se režim snažil zabránit šíření informací o protestech do jiných zemí. Kvůli tomu Trumpova administrativa propašovala do Íránu přibližně šest tisíc terminálů satelitního systému Starlink.
The Wall Street Journal uvádí, že je USA zakoupily v lednu, aby pomohly protivládním aktivistům v Íránu obejít blackouty. Mimo to také USA sponzorují VPN sítě. Bez nich by bylo pro íránské složky snažší najít uživatele Starlinku. The Wall Street Journal uvádí, že Trump o pašování Starlinku do země věděl.