Světový pohár v hokeji míří do Česka. Kolik zápasů a kde se odehraje?

Hvězdy NHL se zúčastní dalšího mezinárodního turnaje! Po jejich účasti na zimních olympijských hrách v Miláně se vrací také Světový pohár v hokeji a míří do Česka.
Turnaj pořádá NHL a poslední se konal v roce 2016 v Torontu, kde český tým skončil ve skupině. Plán byl opakovat ho každé čtyři roky, ale následující ročník neproběhl kvůli pandemii Covid-19. V roce 2025 byl nahrazen jednorázovým Turnajem čtyř zemí, společně s oznámením, že Světový pohár se vrátí v roce 2028. Nyní NHL prostřednictvím Davida Pastrňáka informuje, že jedním z hostujících měst Světového poháru bude Praha.
V pražské O2 Areně se odehrají zápasy jedné ze dvou skupin základní hrací části. Týmy umístěné do druhé skupiny se setkají v Calgary a nejlepší čtyři reprezentace změří své síly na domovském stadioně Oilers v Edmontonu.
„Návrat Světového poháru je mimořádnou událostí pro celou mezinárodní hokejovou komunitu. Velmi si vážíme důvěry, kterou nám projevily NHL a NHLPA tím, že se rozhodly uspořádat turnaj poprvé v České republice,“ řekl majitel skupiny Perinvest, která bude turnaj v České republice pořádat, Tomáš Petera. „Tento turnaj vnímám jako příležitost potvrdit naši pozici jako jednoho z klíčových evropských center pro pořádání významných sportovních akcí. Očekáváme silný mezinárodní zájem, vysokou návštěvnost a významný ekonomický dopad pro Českou republiku.“
Zatím není jisté téměř nic, mimo oznámených zemí. Pořadatelé neoznámili, jaké země se turnaje zúčastní, ani kdy přesně se bude v O2 Areně hrát. Soutěžních týmů ale bude osm, mezi sebou odehrají 17 zápasů a fanoušci se údajně mohou těšit i na bohatý doprovodný program.
A důležité info na závěr, podle zpráv z března 2026 hokejové svazy Česka, Švédska a Finska informovali NHL, že jejich země se Světového poháru 2028 nezúčastní, pokud bude připuštěna účast Ruska.