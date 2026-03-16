Magazín Time Out zveřejnil žebříček nejlepších měst světa pro rok 2026.
Žebříček nejlepších měst světa pro rok 2026 přinesl také několik nečekaných výsledků. Podle hodnocení magazínu Time Out se mezi nejlepší destinace světa zařadilo australské město Melbourne.
V seznamu se umístila i evropská města. V první 50 jich je 19. Kromě tradičních velkoměst jako Edinburgh, Londýn nebo Curych na 11. místě se pak na 19. umístilo například polské město Krakov a krásné umístění má i Praha, která těsně porazila Budapešť.
Na hodnocení se podílelo více než 24 tisíc respondentů*respondentek ze 150 měst po celém světě. Odpovídali na otázky týkající se kvality života, dostupnosti bydlení, kulturního života, gastronomie, nočního života či množství zeleně ve městech. Konečné výsledky doplnily i názory více než stovky odborníků a odbornic z redakce magazínu Time Out.
Žebříček TOP 10 měst:
|1.
|Melbourne (Austrálie)
|2.
|Šanghaj (Čína)
|3.
|Edinburgh (Skotsko)
|4.
|Londýn (Velká Británie)
|5.
|New York (New York)
|6.
|Kapské Město (Jihoafrická republika)
|7.
|Mexico City (Mexiko)
|8.
|Bangkok (Thajsko)
|9.
|Soul (Jižní Korea)
|10.
|Tokio (Japonsko)