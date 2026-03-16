Ondřej Mrázek TASR
dnes 16. března 2026 v 13:37
Čas čtení 1:09

VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI

Zdroj: TASR/AP Photo/Ohad Zwigenberg

Netanjahu zveřejnil video jako reakci na íránské zvěsti o své smrti. Lidé si myslí, že jde o výtvor AI.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli zveřejnil video, na kterém si dává šálek kávy a povídá si se svým poradcem, a to poté, co íránská státní média zveřejnila zprávu, že je Netanjahu po smrti. Informace se na internetu záhy rozšířily a zvěsti o jeho smrti či zranění nyní plní sociální sítě.

Na videu, které bylo údajně natočeno v kavárně na předměstí Jeruzaléma a zveřejněno na Netanjahuově účtu na Telegramu, se ho jeho poradce ptá na tyto zvěsti. Mnozí však namítají, že video nepůsobí příliš autenticky a naopak zavání použitím AI.

Netanjahu v záběrech odpovídá slovní hříčkou se slovem „mrtvý“ – které se v hebrejském slangu může používat k popisu „být blázen do někoho nebo něčeho“ – zatímco si bere šálek kávy.  „Jsem blázen do kávy. Víš co? Jsem blázen do svých lidí,“ říká izraelský premiér svému poradci.

 
 
 
Agentura Reuters nicméně ověřila místo natáčení videa na základě archivních snímků kavárny, které se shodovaly s interiéry zachycenými na videu. Datum bylo ověřeno na základě několika videí a fotografií z Netanjahuovy návštěvy, které kavárna zveřejnila v neděli. O umělou inteligenci se tedy nejedná a podle oficiálních informací je Netanjahu živ a zdráv.

Válka pokračuje

USA a Izrael zahájily útoky na Írán 28. února, mezitím oba lídři vypustili do éteru několik protichůdných informací ohledně aktuální situace, včetně Trumpa, který tvrdil, že je víceméně po válce, jenom aby o den později opět přišel s výhružkami v reakci na uzávěru Hormuzského průlivu.

 

Ceny ropy se mezitím drží nad hranicí 100 dolarů za barel, zatímco výzva prezidenta Trumpa, aby ostatní země pomohly znovu otevřít Hormuzský průliv – klíčovou námořní trasu, kterou Írán již více než dva týdny paralyzuje navzdory neustálým útokům ze strany USA a Izraele – zatím nepřinesla žádné okamžité nabídky pomoci.

10. března 2026 v 11:19 Čas čtení 0:33 U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let
15. března 2026 v 13:48 Čas čtení 1:06 PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
7. března 2026 v 16:54 Čas čtení 0:33 Napětí na Kypru roste: Turecko uvažuje o nasazení F-16 na ochranu severní části ostrova Napětí na Kypru roste: Turecko uvažuje o nasazení F-16 na ochranu severní části ostrova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
5
včera v 13:48
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
před hodinou
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
včera v 14:52
PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení
PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení
před 3 hodinami
ŽEBŘÍČEK: Toto jsou nejlepší města světa pro rok 2026. V TOP 50 boduje i Praha
ŽEBŘÍČEK: Toto jsou nejlepší města světa pro rok 2026. V TOP 50 boduje i Praha
před 2 hodinami
AKTUÁLNĚ: Dominik Feri je obviněný z dalšího znásilnění
AKTUÁLNĚ: Dominik Feri je obviněný z dalšího znásilnění
5
včera v 13:48
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
včera v 14:52
PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení
PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení
včera v 16:50
Mraky toxického dýmu a nebezpečný černý déšť: Po náletech na ropná zařízení hrozí Íránu ekologická katastrofa
Mraky toxického dýmu a nebezpečný černý déšť: Po náletech na ropná zařízení hrozí Íránu ekologická katastrofa
3
6. 3. 2026 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
před hodinou
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
5
včera v 13:48
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
před 4 dny
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
včera v 14:52
PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení
PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení
před 2 dny
Tragická srážka tramvaje na Břevnově. Dívka na místě podlehla zraněním
Tragická srážka tramvaje na Břevnově. Dívka na místě podlehla zraněním
12. 3. 2026 11:16
Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
Lifestyle news
OnlyFans modelky udělaly spolupráci na mléko. Jejich virální fotku zkritizovala i PETA
před 2 hodinami
Remíza na Oscarech? Nebylo to poprvé, podívej se na všechny případy
před 3 hodinami
Finsko nabízí turistům a turistkám dovolenou úplně zdarma. Musíš však splnit tyto podmínky
dnes v 10:00
Korn se vrací do Prahy! Legendy nu metalu zahrají v listopadu v O2 areně
dnes v 09:01
VIDEO: „Stane se něco hrozně špatného.“ Na Netflix míří nová hororová minisérie, podíleli se na ní i tvůrci Stranger Things
včera v 18:46
DiCaprio navštívil Stavovské divadlo. Fanoušci vzkazují Chalametovi, že by měl jít někdy taky
včera v 16:27
Jakub Prachař a Sara Sandeva se zasnoubili! Novinku oznámili na fotce z dovolené
včera v 13:09
VIDEO: Velký aplaus na Českém lvu. Slovenský hudebník Jonatán Pastirčák vyzval k obraně veřejnoprávních médií
včera v 11:45
Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá
včera v 10:25
Zahraničí Všechno
ŽEBŘÍČEK: Toto jsou nejlepší města světa pro rok 2026. V TOP 50 boduje i Praha
před 3 hodinami
ŽEBŘÍČEK: Toto jsou nejlepší města světa pro rok 2026. V TOP 50 boduje i Praha
Magazín Time Out zveřejnil žebříček nejlepších měst světa pro rok 2026.
Světu hrozí globální potravinová krize. Může být horší než po začátku války na Ukrajině
dnes v 09:54
Světu hrozí globální potravinová krize. Může být horší než po začátku války na Ukrajině
Podle Trumpa je íránský nejvyšší vůdce Modžtabá Chameneí pravděpodobně už mrtvý
včera v 08:47
Podle Trumpa je íránský nejvyšší vůdce Modžtabá Chameneí pravděpodobně už mrtvý
Lékaři našli při pitvě v těle mrtvého ukrajinského vojáka nevybuchlý granát. Personál museli okamžitě evakuovat
před 2 dny
Lékaři našli při pitvě v těle mrtvého ukrajinského vojáka nevybuchlý granát. Personál museli okamžitě evakuovat
Mraky toxického dýmu a nebezpečný černý déšť: Po náletech na ropná zařízení hrozí Íránu ekologická katastrofa
včera v 16:50
Mraky toxického dýmu a nebezpečný černý déšť: Po náletech na ropná zařízení hrozí Íránu ekologická katastrofa
„Válka s Íránem skončí, až to ucítím v kostech,“ prohlásil Donald Trump
před 2 dny
„Válka s Íránem skončí, až to ucítím v kostech,“ prohlásil Donald Trump
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
26. 2. 2026 8:09
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
18. 2. 2026 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
Politika Všechno
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
3. 3. 2026 16:34
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
2
6. 3. 2026 13:39
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
9. 3. 2026 15:21
„Jdi a už se nevracej!“ vzkazuje Rajchl. Jiní politici a političky Václavu Moravcovi děkují
Česko Všechno
PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení
včera v 14:52
PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení
5
včera v 13:48
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
před 2 hodinami
AKTUÁLNĚ: Dominik Feri je obviněný z dalšího znásilnění

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
10. 3. 2026 13:00
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
Reakci Íránu na izraelsko-americkou vojenskou intervenci tvrdě odnesly země v Perském zálivu. Místa, která jsme ještě donedávna považovali za ostrov klidu a luxusu, se během pár hodin proměnila v prostor raketových útoků, protivzdušné obrany a chaosu.
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
3
6. 3. 2026 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
5. 3. 2026 13:30
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
2. 3. 2026 7:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
1. 3. 2026 9:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
