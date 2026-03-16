Netanjahu zveřejnil video jako reakci na íránské zvěsti o své smrti. Lidé si myslí, že jde o výtvor AI.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli zveřejnil video, na kterém si dává šálek kávy a povídá si se svým poradcem, a to poté, co íránská státní média zveřejnila zprávu, že je Netanjahu po smrti. Informace se na internetu záhy rozšířily a zvěsti o jeho smrti či zranění nyní plní sociální sítě.
Na videu, které bylo údajně natočeno v kavárně na předměstí Jeruzaléma a zveřejněno na Netanjahuově účtu na Telegramu, se ho jeho poradce ptá na tyto zvěsti. Mnozí však namítají, že video nepůsobí příliš autenticky a naopak zavání použitím AI.
Netanjahu v záběrech odpovídá slovní hříčkou se slovem „mrtvý“ – které se v hebrejském slangu může používat k popisu „být blázen do někoho nebo něčeho“ – zatímco si bere šálek kávy. „Jsem blázen do kávy. Víš co? Jsem blázen do svých lidí,“ říká izraelský premiér svému poradci.
Agentura Reuters nicméně ověřila místo natáčení videa na základě archivních snímků kavárny, které se shodovaly s interiéry zachycenými na videu. Datum bylo ověřeno na základě několika videí a fotografií z Netanjahuovy návštěvy, které kavárna zveřejnila v neděli. O umělou inteligenci se tedy nejedná a podle oficiálních informací je Netanjahu živ a zdráv.
Válka pokračuje
USA a Izrael zahájily útoky na Írán 28. února, mezitím oba lídři vypustili do éteru několik protichůdných informací ohledně aktuální situace, včetně Trumpa, který tvrdil, že je víceméně po válce, jenom aby o den později opět přišel s výhružkami v reakci na uzávěru Hormuzského průlivu.
Ceny ropy se mezitím drží nad hranicí 100 dolarů za barel, zatímco výzva prezidenta Trumpa, aby ostatní země pomohly znovu otevřít Hormuzský průliv – klíčovou námořní trasu, kterou Írán již více než dva týdny paralyzuje navzdory neustálým útokům ze strany USA a Izraele – zatím nepřinesla žádné okamžité nabídky pomoci.