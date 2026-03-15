Jak bude příští týden?
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude v neděli zataženo. Na západě a severu Čech místy zaprší a nad 800 metrů může sněžit. Na Moravě a ve Slezsku bude tepleji, teploty tam dosáhnou až 16 až 18 stupňů, v Čechách jen 5 až 10 stupňů.
Mohou přijít i bouřky
V pondělí bude proměnlivo oblačno s přeháňkami, odpoledne se v Čechách mohou ojediněle objevit i bouřky. Přes den bude v Čechách foukat mírný až čerstvý západní vítr s nárazy kolem 55 kilometrů za hodinu. Teploty se budou pohybovat mezi 6 a 11 stupni.
V úterý nás čeká proměnlivá oblačnost s občasnými přeháňkami, nad 500 metrů sněhovými. Večer by se mělo vyjasňovat. Teploty mezi 7 a 11 stupni, v noci mrazy až do minus 3 stupňů.
Od středy se bude oteplovat
Ve středu už by mělo jasno až polojasno, žádné srážky se nečekají. Přes den bude příjemných 10 až 14 stupňů, v noci místy lehké mrazy, na západě Čech až minus 3 stupně.
Ve čtvrtek bude opět jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, i mrznoucí. Teploty přes den dosáhnou 11 až 15 stupňů, v noci kolem nuly.
Závěr týdne bude příjemný. Čeká nás převážně polojasné počasí, ojediněle přeháňky, na horách zpočátku i sněhové. Ráno místy mlhy. Teploty přes den 9 až 14 stupňů, v noci 2 až minus 3 stupně.