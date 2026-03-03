Hlavní témata
TASR
dnes 3. března 2026 v 16:34
Čas čtení 0:58

Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu

Donald Trump je ve věku 79 let nejstarším úřadujícím americkým prezidentem.

Novináři v Bílém domě v pondělí zaznamenali, že americký prezident Donald Trump má výraznou červenou skvrnu na krku, kterou jeho lékař připsal preventivní léčbě. Fotografie agentury AFP zachytila během slavnostního předávání Medaile cti nad límcem prezidentovy košile červenou oblast s několika nahnědlými strupy.

„Prezident Trump používá na pravé straně krku velmi běžný krém, což je preventivní léčba pokožky, kterou předepsal lékař Bílého domu,“ uvedl ve vyjádření pro agenturu AFP prezidentský lékař Sean Barbabella. „Prezident používá tuto léčbu jeden týden a očekává se, že zarudnutí bude trvat několik týdnů,“ dodal.

Trump
Zdroj: TASR/AP

Nejstarší americký prezident

Donald Trump je ve věku 79 let nejstarším úřadujícím americkým prezidentem. Otázka jeho zdraví se v posledních měsících stala důležitější poté, co v únoru 2025 novináři poprvé viděli na jeho ruce něco, co vypadalo jako make-up. Od té doby se s modřinami na rukách objevil několikrát.

„Prezident Trump má na ruce modřiny, protože neustále pracuje a každý den si podává ruce,“ řekla předtím mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. V prosinci také působil ospale na zasedání svého kabinetu a na setkání na podporu nižších cen léků na hubnutí.

Bílý dům minulý léto oznámil, že Trumpovi diagnostikovali otok nohou jako příznak chronické žilní nedostatečnosti. V takovém případě se pro oslabené nebo poškozené žilní chlopně hromadí krev v dolních končetinách, což způsobuje otoky, křeče a změny na kůži.
V lednovém rozhovoru pro Wall Street Journal Trump řekl, že užívá „více aspirinu“ na ředění krve, než mu doporučili lékaři, ale jinak je jeho „zdravotní stav perfektní“.

trump
Zdroj: TASR/AP
OK
Donald Trump Spojené státy americké (USA)
