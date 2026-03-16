AKTUÁLNĚ: Dominik Feri je obviněný z dalšího znásilnění

Exposlanec opět stanul před soudem.
Dominik Feri je nyní ve vězení v Teplicích, kde si odpykává svůj tříletý trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Přišlo však další obvinění a tentokrát má jít o případ znásilnění na dítěti.
Obvodní soud pro Prahu 3, kam dnes dorazil Feri s eskortou, proto navrhuje souhrnný čtyřletý trest, což by pro exposlance znamenalo o rok delší pobyt ve vězení. Jedná se o případ sedmnáctileté dívky, která se sexuálním stykem s Ferim sice souhlasila, ale během kterého si měl Feri navzdory jejímu nesouhlasu sundat prezervativ. Mezi tím se dívka ohradila, že už v souloži nechce pokračovat, což jí nebylo umožněno.
Feri nyní obžalobu ze znásilnění odmítl. Obžaloba se nezakládá na pravdě, pročež se cítím být nevinen,“ uvedl. Nadále se počítá s výslechem svědků a poškozená, která bude vypovídat 20. dubna.
Dominik Feri mimo jiné letos v lednu zažádal Okresní soud v Teplicích o podmínečné propuštění, čemuž soud nevyhověl.