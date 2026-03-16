Ella Petrová
dnes 16. března 2026 v 12:14
Čas čtení 0:35

AKTUÁLNĚ: Dominik Feri je obviněný z dalšího znásilnění

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Exposlanec opět stanul před soudem.

Dominik Feri je nyní ve vězení v Teplicích, kde si odpykává svůj tříletý trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Přišlo však další obvinění a tentokrát má jít o případ znásilnění na dítěti. 

16. března 2026 v 9:54 Světu hrozí globální potravinová krize. Může být horší než po začátku války na Ukrajině

Obvodní soud pro Prahu 3, kam dnes dorazil Feri s eskortou, proto navrhuje souhrnný čtyřletý trest, což by pro exposlance znamenalo o rok delší pobyt ve vězení. Jedná se o případ sedmnáctileté dívky, která se sexuálním stykem s Ferim sice souhlasila, ale během kterého si měl Feri navzdory jejímu nesouhlasu sundat prezervativ. Mezi tím se dívka ohradila, že už v souloži nechce pokračovat, což jí nebylo umožněno.

Feri nyní obžalobu ze znásilnění odmítl. Obžaloba se nezakládá na pravdě, pročež se cítím být nevinen,“ uvedl. Nadále se počítá s výslechem svědků a poškozená, která bude vypovídat 20. dubna.  

Dominik Feri mimo jiné letos v lednu zažádal Okresní soud v Teplicích o podmínečné propuštění, čemuž soud nevyhověl.

13. března 2026 v 7:24 Čas čtení 0:48 Česká spořitelna plánuje velkou odstávku. George i bankomaty budou o víkendu dočasně mimo provoz Česká spořitelna plánuje velkou odstávku. George i bankomaty budou o víkendu dočasně mimo provoz
9. března 2026 v 18:02 Čas čtení 0:45 ŽEBŘÍČEK: Ani 51 milionů (ne)Stačilo! Kolik politické strany utratily za propagaci? ŽEBŘÍČEK: Ani 51 milionů (ne)Stačilo! Kolik politické strany utratily za propagaci?
12. března 2026 v 11:16 Čas čtení 1:18 Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
