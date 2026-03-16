Ella Petrová
dnes 16. března 2026 v 16:52
Čas čtení 0:39

„Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné

Zdroj: Milion chvilek / propagační materiál

Spolek Milion chvilek organizuje shromáždění, kde chce ukázat kolektivní sílu a nastavit politikům zdravé hranice.

Shromáždění spolku Milion chvilek s názvem „Nenecháme si ukrást budoucnost“ se uskuteční v sobotu 21. března od 15 do 17 hodin na pražské Letenské pláni.

Tohle jsou důvody, proč spolek organizuje shromáždění:

  • Okamura s Klempířem chtějí zestátnit veřejnoprávní média a učinit z nich hlásnou troubu politiků.
  • Hrozby z Ruska se zlehčují, peníze na obranu se škrtají a naše obranyschopnost slábne. V době Trumpa a globální nestability je to hazard s naší budoucností.
  • Pravidla se ohýbají, na úřadech běží čistky, beztrestnost pro vyvolené už je na prodej. Arogance moci roste, ze státu je dojná kráva a extrémní politici si berou naši zemi jako rukojmí.
  • Jde to rychleji, než si myslíte. Pokud nechceme skončit jako na Slovensku a v Maďarsku, musíme se tomu postavit, DOKUD JE ČAS.

Pomocí akce můžeš ukázat kolektivní sílu a nastavit politikům zdravé hranice. Dát jim najevo, že veřejnoprávní média ani další instituce nedáš. Na Letné dojde také na představení plánu, jak hrozbám čelit.

Půjde o největší veřejné setkání v Česku za dlouhé roky.

