„Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné

Spolek Milion chvilek organizuje shromáždění, kde chce ukázat kolektivní sílu a nastavit politikům zdravé hranice.
Shromáždění spolku Milion chvilek s názvem „Nenecháme si ukrást budoucnost“ se uskuteční v sobotu 21. března od 15 do 17 hodin na pražské Letenské pláni.
Tohle jsou důvody, proč spolek organizuje shromáždění:
- Okamura s Klempířem chtějí zestátnit veřejnoprávní média a učinit z nich hlásnou troubu politiků.
- Hrozby z Ruska se zlehčují, peníze na obranu se škrtají a naše obranyschopnost slábne. V době Trumpa a globální nestability je to hazard s naší budoucností.
- Pravidla se ohýbají, na úřadech běží čistky, beztrestnost pro vyvolené už je na prodej. Arogance moci roste, ze státu je dojná kráva a extrémní politici si berou naši zemi jako rukojmí.
- Jde to rychleji, než si myslíte. Pokud nechceme skončit jako na Slovensku a v Maďarsku, musíme se tomu postavit, DOKUD JE ČAS.
Pomocí akce můžeš ukázat kolektivní sílu a nastavit politikům zdravé hranice. Dát jim najevo, že veřejnoprávní média ani další instituce nedáš. Na Letné dojde také na představení plánu, jak hrozbám čelit.
Půjde o největší veřejné setkání v Česku za dlouhé roky.
10. března 2026 v 16:20 Čas čtení 1:02 FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
1. února 2026 v 8:03 Čas čtení 1:03 Demonstrace na podporu prezidenta Pavla se rozšiřuje i na Václavák. „Češi se skutečně probudili“