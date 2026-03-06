Americké ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek zveřejnilo další spisy týkající se sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. Konkrétně zpřístupnilo dokumenty FBI z roku 2019, které obviňují prezidenta Donalda Trumpa ze sexuálního napadení nezletilé dívky.
Incident se měl odehrát v 80. letech minulého století a dívce bylo v té době mezi 13 a 15 lety. V roce 2019 vypovídala na FBI a rozmluvila se tehdy o svých setkáních s Epsteinem i Trumpem, informují zahraniční média jako CNN nebo AP News.
Informace vyšly na povrch už v únoru, ale ministerstvo mělo desítky stran dokumentů, které se týkaly Trumpa, záměrně vyjmout z veřejné databáze, jak jsme psali v tomto článku. Demokraté v Kongresu to označili za „nezákonný postup“. Nyní je ministerstvo opět zveřejnilo.
V dokumentu FBI žena uvedla, že tehdy jako mladá dívka měla v průběhu let „více než šestkrát a méně než dvacetkrát“ sex s Epsteinem a při každém kontaktu s ním „pravděpodobně dostávala drogy“, marihuanu a kokain, společně s alkoholem. „Epsteinův oblíbený nápoj byl gin s tonikem. Rád poslouchal klasickou hudbu,“ sdělila o něm vyšetřovatelům.
Jak kousla Trumpa
Jednoho dne ji Epstein odvezl ze svého ostrova, buď do New Yorku, nebo do New Jersey, kde ji ve „velmi vysoké budově“ představil „někomu s penězi“, koho specifikovala jako Donalda Trumpa.
Trump podle ní po jejich seznámení všechny přítomné, na jejichž identitu si nemůže vzpomenout, požádal, aby opustili místnost. „Dovol mi, abych tě naučil, jak se mají malé holčičky chovat,“ řekl jí pak a rozepnul si kalhoty. Dívčinu hlavu přiložil ke svým genitáliím, ona ho však kousla, protože se jí „hnusil“. Trump ji proto udeřil a prohlásil, ať „tuhle malou mrchu“ odsud dostanou. Poté se lidé vrátili zpět do místnosti.
Tato svědkyně také uvedla, že Trump s Epsteinem pro mladé dívky používali výrazy jako „čerstvé maso“ nebo „neposkvrněné“. Trump podle ní na Epsteina občas žárlil.
Epsteina měli v dětství zneužívat „muži z jeho rodiny“
Dívka údajně po opakovaných interakcích s Epsteinem nabyla dojmu, že jí „důvěřuje“. Situace byla „stále hrozná“, ale ona se začala „cítit důležitá“, protože se jí Epstein svěřoval a věděl, že si jeho tajemství dívka nechává pro sebe.
Uvedla, že se finančního magnáta zeptala, „proč jí dělá tyhle věci“, na což měl odpovědět, že byl sám jako dítě „zneužíván chlapcem z jeho rodiny“. Zneužívat ho měl bratranec nebo strýc, někdy i jeho teta.
Epstein dívce říkal intimní věci o svém životě a dospívání a ona si připadala, že má „určitou moc“. Epstein podle ní měl dvě stránky osobnosti.