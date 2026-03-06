Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Lucie Novotná
dnes 6. března 2026 v 13:39
Čas čtení 1:29

Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
Zdroj: Davidoff Studios/Getty Images

Americké ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek zveřejnilo další spisy týkající se sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. Konkrétně zpřístupnilo dokumenty FBI z roku 2019, které obviňují prezidenta Donalda Trumpa ze sexuálního napadení nezletilé dívky.

Incident se měl odehrát v 80. letech minulého století a dívce bylo v té době mezi 13 a 15 lety. V roce 2019 vypovídala na FBI a rozmluvila se tehdy o svých setkáních s Epsteinem i Trumpem, informují zahraniční média jako CNN nebo AP News.

Informace vyšly na povrch už v únoru, ale ministerstvo mělo desítky stran dokumentů, které se týkaly Trumpa, záměrně vyjmout z veřejné databáze, jak jsme psali v tomto článku. Demokraté v Kongresu to označili za „nezákonný postup“. Nyní je ministerstvo opět zveřejnilo.

3. března 2026 v 16:34 Čas čtení 0:58 Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu

V dokumentu FBI žena uvedla, že tehdy jako mladá dívka měla v průběhu let „více než šestkrát a méně než dvacetkrát“ sex s Epsteinem a při každém kontaktu s ním „pravděpodobně dostávala drogy“, marihuanu a kokain, společně s alkoholem. „Epsteinův oblíbený nápoj byl gin s tonikem. Rád poslouchal klasickou hudbu,“ sdělila o něm vyšetřovatelům.

Jak kousla Trumpa

Jednoho dne ji Epstein odvezl ze svého ostrova, buď do New Yorku, nebo do New Jersey, kde ji ve „velmi vysoké budově“ představil „někomu s penězi“, koho specifikovala jako Donalda Trumpa.

18. února 2026 v 7:00 Čas čtení 7:03 „Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni „Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni

Trump podle ní po jejich seznámení všechny přítomné, na jejichž identitu si nemůže vzpomenout, požádal, aby opustili místnost. „Dovol mi, abych tě naučil, jak se mají malé holčičky chovat,“ řekl jí pak a rozepnul si kalhoty. Dívčinu hlavu přiložil ke svým genitáliím, ona ho však kousla, protože se jí „hnusil“. Trump ji proto udeřil a prohlásil, ať „tuhle malou mrchu“ odsud dostanou. Poté se lidé vrátili zpět do místnosti.

Tato svědkyně také uvedla, že Trump s Epsteinem pro mladé dívky používali výrazy jako „čerstvé maso“ nebo „neposkvrněné“. Trump podle ní na Epsteina občas žárlil.

Epsteina měli v dětství zneužívat „muži z jeho rodiny“

Dívka údajně po opakovaných interakcích s Epsteinem nabyla dojmu, že jí „důvěřuje“. Situace byla „stále hrozná“, ale ona se začala „cítit důležitá“, protože se jí Epstein svěřoval a věděl, že si jeho tajemství dívka nechává pro sebe.

Uvedla, že se finančního magnáta zeptala, „proč jí dělá tyhle věci“, na což měl odpovědět, že byl sám jako dítě „zneužíván chlapcem z jeho rodiny“. Zneužívat ho měl bratranec nebo strýc, někdy i jeho teta.

Epstein dívce říkal intimní věci o svém životě a dospívání a ona si připadala, že má „určitou moc“. Epstein podle ní měl dvě stránky osobnosti.

2. března 2026 v 7:00 Čas čtení 6:04 Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr? Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
5. března 2026 v 12:24 Čas čtení 3:00 ZÁZNAM: Poslanecká sněmovna nevydá Babiše ani Okamuru k trestnímu stíhání ZÁZNAM: Poslanecká sněmovna nevydá Babiše ani Okamuru k trestnímu stíhání
3. března 2026 v 14:45 Čas čtení 1:01 VIDEO: Stand-up comedy místo krizové komunikace? Lidé kritizují zpackanou tiskovku Macinkova resortu VIDEO: Stand-up comedy místo krizové komunikace? Lidé kritizují zpackanou tiskovku Macinkova resortu
3. března 2026 v 13:11 Čas čtení 0:29 AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Politika Donald Trump Spojené státy americké (USA)
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
14
včera v 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
před 4 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
před 3 dny
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
včera v 07:34
Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami
Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami
před 2 hodinami
PŘEDPOVĚĎ: V sobotu bude azurová obloha a teplo, ale pozor na mrazíky
PŘEDPOVĚĎ: V sobotu bude azurová obloha a teplo, ale pozor na mrazíky
13
včera v 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
před 4 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
před 3 dny
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
včera v 07:34
Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami
Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami
včera v 13:58
Emirates obnoví lety z Dubaje do Prahy. Do letadla se dostanou jen lidé na seznamu
Emirates obnoví lety z Dubaje do Prahy. Do letadla se dostanou jen lidé na seznamu
13
včera v 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
před 3 dny
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
před 4 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
1. 3. 2026 8:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
26. 2. 2026 12:45
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Lifestyle news
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
dnes v 09:16
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
včera v 16:41
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
včera v 15:26
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
včera v 11:05
Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů: „Je to takovej lidovej šamanismus a symbol hledání něčeho důležitýho v životě“
před 2 dny
Hra o trůny má dostat film! Příběh by mohl být o zásadní postavě, která se nikdy na obrazovce neobjevila
před 2 dny
Evropská environmentální agentura varuje: Za depresemi a úzkostmi může být i tento nenápadný faktor
před 2 dny
Známá tenistka Sabalenka se zasnoubila. Za muže si vezme brazilského podnikatele
před 2 dny
Politika Všechno
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
20. 2. 2026 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Americký prezident Donald Trump odtajní spisy týkající se UFO. Dodal, že jde o téma, které je „velmi zajímavé a důležité“.
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
4
6. 2. 2026 14:05
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním
před 3 dny
AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním
Trump ostře zaútočil na Roberta De Nira. Označil ho za „chorého a pomateného“
26. 2. 2026 17:36
Trump ostře zaútočil na Roberta De Nira. Označil ho za „chorého a pomateného“
Navrhovaný ministr za Motoristy má střet zájmů. Podnikání musí přerušit
17. 2. 2026 9:58
Navrhovaný ministr za Motoristy má střet zájmů. Podnikání musí přerušit
VIDEO: Stand-up comedy místo krizové komunikace? Lidé kritizují zpackanou tiskovku Macinkova resortu
před 3 dny
VIDEO: Stand-up comedy místo krizové komunikace? Lidé kritizují zpackanou tiskovku Macinkova resortu
Česko Všechno
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
před 4 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
14
včera v 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
před 3 dny
AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním
Zahraničí Všechno
Británie zpřísňuje migrační politiku: Omezí vydávání víz pro občany těchto čtyř zemí
před 2 dny
Británie zpřísňuje migrační politiku: Omezí vydávání víz pro občany těchto čtyř zemí
před 2 dny
„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě
před 3 dny
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Politika Všechno
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
20. 2. 2026 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
4
6. 2. 2026 14:05
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
před 3 dny
AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
včera v 13:30
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
Víte, proč váš soused platí za pojištění stejného auta výrazně méně než vy? Nejde jen o značku nebo výkon vozu. Klíčem k ceně je vaše vlastní řidičská minulost.
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
2. 3. 2026 7:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
1. 3. 2026 9:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
24. 2. 2026 17:00
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Více
Zpět
Sdílet
Diskuse