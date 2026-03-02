Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
dnes 2. března 2026 v 7:11
Čas čtení 3:50

KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?

Julie Kaletová
Julie Kaletová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
Zdroj: TASR/AP

Ruská invaze na Ukrajinu vstupuje do pátého roku a lživých narativů, které ji mají za úkol ospravedlnit, stále přibývá.

Na lži o Ukrajině můžeme narazit u proruských influencerů a influencerek, některých politiků a političek a kvůli rozmachu AI také stále častěji u falešných profilů šířících ruskou propagandu, které zaplavují mimo jiné komentářové sekce. Jaké narativy o ukrajinské historii nejčastěji šíří?

Vladimir Putin. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vladimir Putin. Zelenskyj v Praze
Zobrazit galerii
(4)

1) Krym byl vždycky ruský, Rusko si jen vzalo, co mu patří

Když Ruská federace v roce 2014 anektovala Krym, mezinárodní reakce byla vesměs vlažná. Důvod? Rusko během anexe, ale i dávno před ní opakovalo jedno z nejčastějších lživých tvrzení o ukrajinské historii – že poloostrov Krym nacházející se na jihu Ukrajiny byl vždy ruským územím. Tento argument ale stojí na selektivním výběru dějin.

19. ledna 2026 v 7:45 Čas čtení 3:12 Rusové na Ukrajině zabili tisíce civilistů, raketou zasáhli i dětské hřiště. Počet obětí v roce 2025 prudce narostl Rusové na Ukrajině zabili tisíce civilistů, raketou zasáhli i dětské hřiště. Počet obětí v roce 2025 prudce narostl

Původním obyvatelstvem Krymu byli Krymští Tataři — turkický muslimský národ, který na poloostrově žil dlouho před expanzí Ruského impéria v 18. století, které pohltilo i území tehdejší Ukrajiny. Rusko Krym poprvé anektovalo roku 1783 po porušení mírové dohody s Osmanskou říší. Následující ruská vláda trvala přibližně 150 let, což je jen krátká epizoda v mnohem delší historii regionu.

Za Sovětského svazu byli Tataři, stejně jako mnohé jiné menšiny, vystaveni represím. V roce 1944 došlo k jejich masové deportaci, přes 230 tisíc původních obyvatel bylo přesídleno zejména do Uzbekistánu. Deportace probíhala v dobytčích vlacích a zahynuly při ní desetitisíce lidí. Teprve po tomto nuceném vysídlení a následném přesunu ruského obyvatelstva se etničtí Rusové stali většinou.

Poté nastal osudný rok 1954, kdy Sovětský svaz administrativně převedl Krym z ruské republiky do ukrajinské – od toho roku byl Krym součástí Ukrajinské SSR. Při rozpadu SSSR odsouhlasilo obyvatelstvo Krymu Deklaraci nezávislosti Ukrajiny, potvrzující vznik suverénní a Ukrajiny. Podle think-tanku Chatham House Rusko kontrolovalo Krymský poloostrov méně než šest procent z celé jeho písemné historie (od 9. stol př. n. l. do současnosti). Představa věčného ruského území se tedy rozhodně nezakládá na pravdě a Rusko nemělo a nemá na Krymu co dělat.

Válka na Ukrajine
Zdroj: TASR/AP/Vadim Ghirda

2) Ukrajinci jako národ neexistují, jsou součástí toho ruského

Další rozšířený narativ tvrdí, že Ukrajinci a Rusové jsou ve skutečnosti jeden národ. Ano, oba národy mají společné kořeny ve středověké Kyjevské Rusi, tím však podobnost víceméně končí. Dokonce i co se týče jazyka – věděl*a jsi, že ruština má s ukrajinštinou menší lexikální shodu, než francouzština se španělštinou?

24. prosince 2025 v 13:00 Čas čtení 4:26 Ivánek skončil v psychiatrické léčebně a Nastěnku málem uškrtil milenec. Život herců z Mrazíka pohádku nepřipomínal Ivánek skončil v psychiatrické léčebně a Nastěnku málem uškrtil milenec. Život herců z Mrazíka pohádku nepřipomínal

Po mongolských vpádech ve 13. století se vývoj území dnešní Ukrajiny a Ruska rozešel na více než čtyři století. Mezi 14. a 16. stoletím byla většina dnešní Ukrajiny součástí polsko-litevského státu. Právní systém, společnost i kultura se vyvíjely v evropském prostoru. Ortodoxní církev v Kyjevě fungovala odděleně od Moskvy, a právě v této době se začala formovat ukrajinská identita i jazyk — stále nezávisle na moskevském vývoji.

Na jihu mezitím vznikaly kozácké komunity. Jejich hlavní cíl byl jednoduchý: vybojovat vlastní autonomii a nebýt podřízeni ani Polsku, ani Moskvě. V roce 1648 kozáci povstali proti polské nadvládě a vytvořili vlastní stát. Aby se ubránili, uzavřeli později vojenské spojenectví s Moskvou, které mělo zaručit jejich samosprávu. Moskva ale postupně autonomii omezovala a proměnila spojenectví v kontrolu.

V roce 1775 pak začala dlouhá snaha Ukrajince přepsat na Rusy: zákazy jazyka, cenzura kultury a označování Ukrajinců za „malé Rusy“. A tady nám začíná ta propagandistická linka ‚vždyť jsme jeden národ‘. Přesto vznikala ukrajinská kultura — básník Taras Ševčenko nebo spisovatelka Lesja Ukrajinka dělali pro Ukrajince to, co pro nás Jungmann nebo Němcová během národního obrození.

14. listopadu 2025 v 14:00 Čas čtení 4:52 Kdo jsou Putinovy dcery? Jejich jména se objevila na sankčních seznamech, mohou pracovat i pro Kreml Kdo jsou Putinovy dcery? Jejich jména se objevila na sankčních seznamech, mohou pracovat i pro Kreml

Po pádu carského Ruska v roce 1917 Ukrajina vyhlásila nezávislost a několik let skutečně existovala jako stát. Pak ji ovládl Sovětský svaz. Pod nadvládou Sovětského svazu Ukrajinci přežili dokonce i genocidu, Holodomor, uměle vyvolaný hladomor, který zabil tři až pět milionů lidí – pokus zlomit národ ale opět selhal, Ukrajincům a Ukrajinkám se podařilo udržet svou kulturu i jazyk až do rozpadu SSSR. A potom konečně přišel moment svobody. V roce 1991 Ukrajinci a Ukrajinky v referendu rozhodli o nezávislosti. Více než 90 procent obyvatelstva hlasovalo pro vlastní stát — včetně ruskojazyčných regionů.

Natali Sevriuková pláče před zničeným panelákem po raketovém útoku ruské armády v ukrajinské metropoli Kyjev v pátek 25. února 2022.
Natali Sevriuková pláče před zničeným panelákem po raketovém útoku ruské armády v ukrajinské metropoli Kyjev v pátek 25. února 2022. Zdroj: TASR/AP

3) Ukrajina je ovládaná neonacisty a je třeba ji „denacifikovat“

Jedním z hlavních argumentů, který Kreml používá k ospravedlnění invaze, je tvrzení, že Ukrajinu ovládají neonacisté a Rusko ji musí „denacifikovat“. Tento narativ se opakuje od roku 2014 a po zahájení plnohodnotné invaze v roce 2022 se stal jedním z hlavních pilířů ruské propagandy.

13. listopadu 2025 v 13:00 Čas čtení 3:09 Jak rychle by raketa z Moskvy zasáhla Evropu? Expert na jaderné zbraně vysvětluje, jak blízko jsme ke katastrofě Jak rychle by raketa z Moskvy zasáhla Evropu? Expert na jaderné zbraně vysvětluje, jak blízko jsme ke katastrofě

Označovat protivníka za nacistu je v ruské politické rétorice dlouhodobá strategie. Slovo „fašista“ ale funguje jako emocionální nálepka, která má vyvolat strach a nenávist. Stejný jazyk používal Sovětský svaz vůči svým odpůrcům už během studené války, a ještě před tím třeba proti již zmíněným Krymským Tatarům, kteří byli obviněni ze spolupráce s nacistickým Německem.

V případě Ukrajiny tato obvinění opět narážejí na základní fakta. Ukrajinu vede demokraticky zvolený prezident Volodymyr Zelenskyj, který je židovského původu a členové jeho rodiny zahynuli během holokaustu. Ano, Zelenskyj má zároveň již oficiálně po mandátu, jakékoliv volby by však během válečného stavu byly téměř neproveditelné – ať už kvůli vysídlení obyvatel nebo kvůli útokům. 

Zpět k narativu o denacifikaci. Historicky Ukrajina patřila k zemím s jednou z největších židovských komunit v Evropě — před druhou světovou válkou zde žilo až 2,7 milionu Židů. Ještě před ruskou invazí v roce 2022 jich v zemi žilo přibližně 350 tisíc. Výzkum Pew Research Center z roku 2018 navíc ukázal, že odmítavé postoje vůči Židům jsou na Ukrajině jedny z nejnižších ve střední a východní Evropě.

7. října 2025 v 16:05 Čas čtení 2:21 Dana Drábová byla hlasem faktů a rozumu. Připomínáme zásadní výroky a momenty ze života „atomové lady“ Dana Drábová byla hlasem faktů a rozumu. Připomínáme zásadní výroky a momenty ze života „atomové lady“

Ani politická realita tvrzení o „nacistickém státě“ nepotvrzuje. Krajně pravicové strany nemají v ukrajinském parlamentu relevantní zastoupení a ve volbách dlouhodobě získávají jen minimální podporu — často výrazně nižší než extremistické strany v mnoha zemích Evropské unie, my Česku bychom mohli vykládat...

Lživých narativů je mnohem více

Kdykoliv tedy pod příspěvky zmiňující Ukrajinu uvidíš komentáře jako „nacisti“ nebo „Ukrofašisti“, nenech se zmást. Ruská propaganda efektivně využívá sociální sítě, které jsou dezinformacemi přímo zaplavené.

Toto byl ale jen velmi malý výběr narativů, potkat jich můžeš mnohem víc – od Banderovců, přes Ukrajince jako „vyžírky státu“ až po NATO jako jeden z důvodů pro ruskou agresi. Ale o tom zase třeba příště.

1. března 2026 v 8:58 Čas čtení 1:23 V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
26. února 2026 v 12:45 Čas čtení 1:24 Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
2. března 2026 v 8:14 Čas čtení 0:48 Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Invaze na Ukrajině Rusko Ukrajina Válka na Ukrajině
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 08:14
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
včera v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
před 44 minutami
Žena skočila pod metro na Hlavním nádraží, na místě zemřela. Linka C je po přerušení opět v provozu
Žena skočila pod metro na Hlavním nádraží, na místě zemřela. Linka C je po přerušení opět v provozu
před hodinou
Vláda pro Čechy a Češky na Blízkém východě posílá armádní letadla. Míří do Egypta a Jordánu
Vláda pro Čechy a Češky na Blízkém východě posílá armádní letadla. Míří do Egypta a Jordánu
včera v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
včera v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
včera v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
včera v 14:37
Česko je připraveno okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš
Česko je připraveno okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš
1
včera v 12:51
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
dnes v 08:14
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
včera v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
26. 2. 2026 12:45
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
včera v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
22. 2. 2026 16:31
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
před 2 dny
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
Lifestyle news
„Teď se ukáže, jestli se dokázal poučit.“ Tadeáš Růžička je po 17 měsících za mřížemi znovu na svobodě
před 28 minutami
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne se vyjádřila k útokům na sítích, lidem poslala vzkaz
před hodinou
VIDEO: „Kde je učitel Majer?“ Bastardi 5 mají venku nový trailer, film už brzy přijde do kin
před 3 hodinami
ACTOR AWARDS 2026: Podívej se na seznam vítězů a vítězek. Mezi herci exceluje Michael B. Jordan
před 3 hodinami
Rihanna zveřejnila záběry ze studia. Fanoušci po 10 letech věří v příchod nového alba
včera v 15:02
Léto přeje plodnosti: Vědci zjistili, že během letní sezóny jsou spermie rychlejší
včera v 13:13
Britská hudební scéna má novou královnu. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udílení cen Brit Awards
včera v 10:16
ŽEBŘÍČEK: Jaká letiště v Evropě mají nejlepší zákaznický servis? Praha vyhrála ve své kategorii
včera v 08:00
Po „tvoje tělo, moje rozhodnutí“ incel Nick Fuentes přišel s dalším prohlášením. Všechny ženy by zavřel do gulagu
před 2 dny
Jim Carrey vystoupil na veřejnosti a podle některých vypadá k nepoznání. „Je to dvojník,“ konspirují fanoušci
před 2 dny
Zahraničí Všechno
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
včera v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Shrnujeme dění v Íránu a na celém Blízkém východě po útoku Izraele a USA.
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
dnes v 08:14
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
Většina lidí v USA nesouhlasí s útokem na Írán. Schvaluje ho jen zhruba čtvrtina obyvatel
dnes v 09:55
Většina lidí v USA nesouhlasí s útokem na Írán. Schvaluje ho jen zhruba čtvrtina obyvatel
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
1
včera v 12:51
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
včera v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
Macron chce mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Varuje před důsledky války
včera v 10:23
Macron chce mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Varuje před důsledky války
Politika Všechno
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
20. 2. 2026 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
1
15. 2. 2026 15:59
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
před 4 dny
Trump ostře zaútočil na Roberta De Nira. Označil ho za „chorého a pomateného“
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
26. 2. 2026 8:09
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
18. 2. 2026 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
Česko Všechno
Žena skočila pod metro na Hlavním nádraží, na místě zemřela. Linka C je po přerušení opět v provozu
před 44 minutami
Žena skočila pod metro na Hlavním nádraží, na místě zemřela. Linka C je po přerušení opět v provozu
26. 2. 2026 12:45
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
před hodinou
Vláda pro Čechy a Češky na Blízkém východě posílá armádní letadla. Míří do Egypta a Jordánu

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
dnes v 07:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
Ruská invaze na Ukrajinu vstupuje do pátého roku a lživých narativů, které ji mají za úkol ospravedlnit, stále přibývá.
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
včera v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
24. 2. 2026 17:00
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
Více
Domů
Sdílet
Diskuse