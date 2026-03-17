Kmotr v Česku? Poradce političky našel před dveřmi useknutou hlavu divočáka

„Metody zastrašování jako z kriminálního filmu“ popsala situaci Jana Komrsková, náměstkyně primátora HMP s gescí životního prostředí a klimatického plánu za Pirátskou stranu.
Podle informací z jejího profilu na sociální síti X hodil maskovaný muž jejímu poradci useknutou hlavu kance přímo za bránu domu. „Můj kolega se mnou intenzivně spolupracuje na rozkrývání protikorupčních kauz a toto gesto vnímáme jako jasný vzkaz,“ napsala Komrsková na X.
„V poslední době přišla série dotazů podle zákona č. 106, které účelově mířily na jeho práci na Magistrátu. Nechce mi věřit, že v této spojitosti by šlo o pouhou náhodu. Spíše to vypadá, že naše společná práce na odhalování a upozorňování na korupci začala někomu vadit.“
Situaci již řeší, podle informací serveru iDnes, policie a poradce Jany Komrskové údajně společně s trestním oznámením předal policii i záznam z fotopasti, kde je pachatel za plotem vidět. „Oznámení o této záležitosti jsme přijali a nyní se jím zabývají policisté, kteří zjišťují základní informace k věci,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.