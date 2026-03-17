VIDEO: Maturák pražské střední skončil rvačkou. Škola má přitom připravovat žáky na práci v bezpečnostních složkách

Střední škola TRIVIS Praha zažila při maturitním plesu velmi nepříjemnou roztržku, kdy nakonec tekla i krev.
Maturitní ples střední školy TRIVIS Praha, který se konal v sobotu večer ve Foru Karlín, se pravděpodobně vryje do paměti nejen mnoha účastníkům, ale i samotné škole. Došlo na něm totiž k pořádné rvačce, jak informuje agentura Aktu.cz. Paradoxem je, že z mnohých studentů této střední školy by měli vzejít policisté a policistky.
Tato roztržka si vyžádala zranění, kdy si jeden z účastníků měl zlomit nos. Nakonec na místo musela dorazit i policie. „Policie zasahovala u Fóra Karlín u roztržky několika lidí okolo půl dvanácté v noci. Jedna 35letá osoba byla převzata do lékařské péče,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský. Poraněný měl utrpět úraz hlavy.