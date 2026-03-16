Ella Petrová
dnes 16. března 2026 v 15:43
Čas čtení 1:31

Babiš čelí rostoucí kritice kvůli poradkyni. Obhajuje Putina

Zdroj: Natálie Vachatová / propagační účely

Poradkyně Babiše Natálie Vachatová tvrdí, že zvolení Putina proběhlo demokraticky.

„V Rusku ale většina lidí Putina volí, bez ohledu na to, zda je to propaganda, nebo ne, bez ohledu na to, jak to může kdo vnímat problematicky, to je prostě čistě konstatování reality,“ uvedla na síti X Natálie Vachatová, poradkyně premiéra Andreje Babiše.

Šlo zároveň o reakci na film Mr. Nobody Against Putin (Pan Nikdo proti Putinovi), který produkovali Češi a slaví obrovský úspěch, jelikož vyhrál Oscara v kategorii nejlepší celovečerní dokument. Snímek vypráví o životě v Rusku a protiputinovské propagandě na tamějších základních školách.

Podle ministerstva zahraničí byly ruské volby nedemokratické

Vachatová reagovala na komentář, že film je protiputinovský, ne protiruský. Pan Nikdo proti Putinovi totiž ukazuje fungování ruské propagandy, kdy jsou velmi často občané a občanky zmanipulovaní. Vachatová však podporuje ruský narativ a tvrdí, že to tak ve skutečnosti není.

Přitom české ministerstvo zahraničí společně s dalšími zeměmi uvedlo, že prezidentské volby v roce 2024, kdy Putin obdržel 88 procent hlasů, byly netransparentní a nedemokratické. „Volby provázely rozsáhlé podvody a skutečně opozičním kandidátům byla účast znemožněna,“ informovala organizace Freedom House, která se zabývá lidskými právy a demokratickými svobodami ve světě.

Vachatová a její napojení na Rusko

Bratr Babišovy poradkyně Fedor Vachata žije v Rusku, kde vede velkou firmu M.B.A. Finance. „Babišova poradkyně dávala rozhovory Sputniku. Její bratr žije v Rusku, kde má miliardový byznys,“ uvedl na blogu Seznam Medium analytik Roman Máca. Novinky.cz dříve již informovaly, že Vachatová byla v minulosti členkou skupiny Přátelé Ruska v České republice.

Poradkyně premiéra se však nenechala nikterak zahnat do kouta a reagovala na komentář analytika na síti X. „Máca přišel na to, že můj bratr se před 16 lety dostal jako zaměstnanec české firmy do Ruska? No to je hrůza hrůzoucí. To je ruská stopa a ohrožení demokracie!“

Mimo jiné byla v kontaktu i s Petrem Bystroněm, což je politik německé extremistické AfD, který je obviněn z toho, že za finanční úplatu vystupoval ve prospěch Ruské federace.


Vachatová je spojována se Společností pro ochranu svobody projevu. Jde o think-tank vedený známým dezinformátorem a příležitostným herním vývojářem Danielem Vávrou. Situaci komentovalo i Forum24, které uvádí, že pokud se Babiš poradkyně nezbaví, povede to k tomu, že jeho vláda začne pracovat pro Putina. Například už nyní Vachatová připravuje společně s poslancem a pornohercem Jindřichem Rajchlem zákon proti neziskovám tak, jak funguje i v Rusku.

Související témata:
Politika Hnutí ANO Rusko Zprávy z domova
