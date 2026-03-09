Deník Referendum se před pěti lety dočkal od Andreje Babiše nepěkného označení. Za to nyní bude Ministerstvo financí platit. Kolik to bude?
V roce 2020 vznikl mezi Andrejem Babišem a Deníkem Referendum soudní spor. Důvodem bylo pokrytí situace ohledně otravy řeky Bečvy. Redakce se tehdy chtěla dopátrat, proč k ekologické katastrofě došlo, přičemž sledovala postup státu v této situaci.
Z otravy byla obviněna firma Energoaqua, což Deník Referendum rozporoval. Naopak se zaměřil na chemičku Deza, která byla havárii blíž než Energoaqua.
Toho si všimli i opoziční politici a přednesli to Andreji Babišovi. „Deník Referendum, to je snad ta nejhorší žumpa novinářská, co tady je, která zase lže, tak jako v minulosti lhala,“ pronesl tenkrát premiér. Na to konto Deník Referendum s šéfredaktorem Jakubem Patočkou požadoval po Babišovi omluvu. Nepřišla, proto ho zažalovali.
Po pěti letech Obvodní soud pro Prahu 1 přišel s výsledkem a ten zní, že se Ministerstvo financí musí redakci omluvit a zaplatit odškodné 200 tisíc korun. Deník Referendum původně požadoval 800 tisíc korun, jelikož se po nechvalném Babišově výroku potýkal s nižší ochotou spolupráce, byl vystaven negativním komentářům a útokům na své novináře a novinářky.
Podle soudu postupovala redakce v popisu kauzy Bečva zcela standardně. Patočka pak uvedl, že soud ocenil kvalitu novinářské práce deníku. Ministerstvo financí teď prý čeká na doručení písemného vyhotovení a odůvodnění rozsudku a teprve po jeho prostudování se rozhodne o svém dalším postupu.
Rozsudek však není pravomocný a je možné, že se proti němu Česká republika zastupovaná ministerstvem financí odvolá.