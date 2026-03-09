Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Ella Petrová
dnes 9. března 2026 v 16:19
Čas čtení 0:54

Babiš se musí omluvit a stát za něj zaplatit odškodné. Urazil totiž novináře, kteří prověřovali jeho firmu

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Babiš se musí omluvit a stát za něj zaplatit odškodné. Urazil totiž novináře, kteří prověřovali jeho firmu
Zdroj: TASR/AP Bundas Engler

Deník Referendum se před pěti lety dočkal od Andreje Babiše nepěkného označení. Za to nyní bude Ministerstvo financí platit. Kolik to bude?

V roce 2020 vznikl mezi Andrejem Babišem a Deníkem Referendum soudní spor. Důvodem bylo pokrytí situace ohledně otravy řeky Bečvy. Redakce se tehdy chtěla dopátrat, proč k ekologické katastrofě došlo, přičemž sledovala postup státu v této situaci.

Z otravy byla obviněna firma Energoaqua, což Deník Referendum rozporoval. Naopak se zaměřil na chemičku Deza, která byla havárii blíž než Energoaqua.

9. března 2026 v 12:07 Čas čtení 0:47 Polské pendolino startuje v Česku, ranní spoj do Prahy byl téměř vyprodaný. Jak se ti líbí „ptakopysk“? Polské pendolino startuje v Česku, ranní spoj do Prahy byl téměř vyprodaný. Jak se ti líbí „ptakopysk“?

Toho si všimli i opoziční politici a přednesli to Andreji Babišovi. „Deník Referendum, to je snad ta nejhorší žumpa novinářská, co tady je, která zase lže, tak jako v minulosti lhala,“ pronesl tenkrát premiér. Na to konto Deník Referendum s šéfredaktorem Jakubem Patočkou požadoval po Babišovi omluvu. Nepřišla, proto ho zažalovali.

Po pěti letech Obvodní soud pro Prahu 1 přišel s výsledkem a ten zní, že se Ministerstvo financí musí redakci omluvit a zaplatit odškodné 200 tisíc korun. Deník Referendum původně požadoval 800 tisíc korun, jelikož se po nechvalném Babišově výroku potýkal s nižší ochotou spolupráce, byl vystaven negativním komentářům a útokům na své novináře a novinářky.

9. března 2026 v 8:02 Čas čtení 1:07 PŘEDPOVĚĎ: Česko čekají příjemné teploty. Jarní počasí mohou rozbít bouřky a silný vítr PŘEDPOVĚĎ: Česko čekají příjemné teploty. Jarní počasí mohou rozbít bouřky a silný vítr

Podle soudu postupovala redakce v popisu kauzy Bečva zcela standardně. Patočka pak uvedl, že soud ocenil kvalitu novinářské práce deníku. Ministerstvo financí teď prý čeká na doručení písemného vyhotovení a odůvodnění rozsudku a teprve po jeho prostudování se rozhodne o svém dalším postupu.

Rozsudek však není pravomocný a je možné, že se proti němu Česká republika zastupovaná ministerstvem financí odvolá.

9. března 2026 v 15:21 Čas čtení 1:28 „Jdi a už se nevracej!“ vzkazuje Rajchl. Jiní politici a političky Václavu Moravcovi děkují „Jdi a už se nevracej!“ vzkazuje Rajchl. Jiní politici a političky Václavu Moravcovi děkují
5. března 2026 v 18:03 Čas čtení 1:42 Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
3. března 2026 v 14:45 Čas čtení 1:01 VIDEO: Stand-up comedy místo krizové komunikace? Lidé kritizují zpackanou tiskovku Macinkova resortu VIDEO: Stand-up comedy místo krizové komunikace? Lidé kritizují zpackanou tiskovku Macinkova resortu
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Politika Andrej Babiš Zprávy ze světa
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
2
včera v 09:29
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
před 3 hodinami
„Jdi a už se nevracej!“ vzkazuje Rajchl. Jiní politici a političky Václavu Moravcovi děkují
„Jdi a už se nevracej!“ vzkazuje Rajchl. Jiní politici a političky Václavu Moravcovi děkují
včera v 16:32
Konec Davida Copperfielda? Objevil se v Epsteinových spisech, nyní po 25 letech končí ve Vegas
Konec Davida Copperfielda? Objevil se v Epsteinových spisech, nyní po 25 letech končí ve Vegas
14
5. 3. 2026 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
dnes v 12:07
Polské pendolino startuje v Česku, ranní spoj do Prahy byl téměř vyprodaný. Jak se ti líbí „ptakopysk“?
Polské pendolino startuje v Česku, ranní spoj do Prahy byl téměř vyprodaný. Jak se ti líbí „ptakopysk“?
včera v 16:32
Konec Davida Copperfielda? Objevil se v Epsteinových spisech, nyní po 25 letech končí ve Vegas
Konec Davida Copperfielda? Objevil se v Epsteinových spisech, nyní po 25 letech končí ve Vegas
2
včera v 09:29
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
14
5. 3. 2026 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
dnes v 12:07
Polské pendolino startuje v Česku, ranní spoj do Prahy byl téměř vyprodaný. Jak se ti líbí „ptakopysk“?
Polské pendolino startuje v Česku, ranní spoj do Prahy byl téměř vyprodaný. Jak se ti líbí „ptakopysk“?
před 3 hodinami
„Jdi a už se nevracej!“ vzkazuje Rajchl. Jiní politici a političky Václavu Moravcovi děkují
„Jdi a už se nevracej!“ vzkazuje Rajchl. Jiní politici a političky Václavu Moravcovi děkují
14
5. 3. 2026 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
3. 3. 2026 15:34
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
2
včera v 09:29
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
2. 3. 2026 15:58
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
před 3 dny
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Lifestyle news
Neznámá žena střílela na Rihannin dům. Pět až sedm výstřelů z pušky zasáhlo bránu
před hodinou
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
dnes v 13:57
Tohle jsou vítězové a vítězky FAMUFESTU. Jaké filmy si letos odnesly ceny?
dnes v 12:19
Swarovski vzdal poctu Shrekovi. Kolik stojí křišťálové figurky známých postav?
dnes v 07:19
„Chci přinést hlavně hudbu a emoci.“ Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák Daniel Žižka
včera v 20:03
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém a Aristotelovi
včera v 13:13
Holky chválíme za vzhled, kluky za úspěchy a charakter. Psycholožky vysvětlují, proč je to problém
včera v 11:11
„Tichý zabiják zraku.“ Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu
včera v 08:33
Politika Všechno
„Jdi a už se nevracej!“ vzkazuje Rajchl. Jiní politici a političky Václavu Moravcovi děkují
před 3 hodinami
„Jdi a už se nevracej!“ vzkazuje Rajchl. Jiní politici a političky Václavu Moravcovi děkují
Odchod Václava Moravce vyvolal vlnu reakcí ze všech stran.
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
3. 3. 2026 16:34
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
2
před 3 dny
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním
3. 3. 2026 13:11
AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním
Trump ostře zaútočil na Roberta De Nira. Označil ho za „chorého a pomateného“
26. 2. 2026 17:36
Trump ostře zaútočil na Roberta De Nira. Označil ho za „chorého a pomateného“
VIDEO: Stand-up comedy místo krizové komunikace? Lidé kritizují zpackanou tiskovku Macinkova resortu
3. 3. 2026 14:45
VIDEO: Stand-up comedy místo krizové komunikace? Lidé kritizují zpackanou tiskovku Macinkova resortu
Zahraničí Všechno
VIDEO: Donald Trump obvinil Írán z útoku na dívčí školu. Při tragédii mělo zahynout více než 150 lidí
včera v 12:08
VIDEO: Donald Trump obvinil Írán z útoku na dívčí školu. Při tragédii mělo zahynout více než 150 lidí
před 2 dny
Napětí na Kypru roste: Turecko uvažuje o nasazení F-16 na ochranu severní části ostrova
včera v 16:32
Konec Davida Copperfielda? Objevil se v Epsteinových spisech, nyní po 25 letech končí ve Vegas
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
26. 2. 2026 8:09
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
18. 2. 2026 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
Česko Všechno
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
před 3 dny
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
před 3 hodinami
„Jdi a už se nevracej!“ vzkazuje Rajchl. Jiní politici a političky Václavu Moravcovi děkují
včera v 17:00
ANKETA: Připadá si generace Z osamělá? Seznamování je pro ni prý čím dál složitější

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
3
před 3 dny
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Psí útulek Bouchalka v Buštěhradě na Kladensku čelí závažným obviněním a nyní ho prověřuje policie.
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
5. 3. 2026 13:30
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
2. 3. 2026 7:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
1. 3. 2026 9:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
24. 2. 2026 17:00
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
Více
Domů
Sdílet
Diskuse