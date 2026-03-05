Hlavní témata
dnes 5. března 2026 v 13:30
Čas čtení 1:36

Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?

Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
Zdroj: Freepik

Víte, proč váš soused platí za pojištění stejného auta výrazně méně než vy? Nejde jen o značku nebo výkon vozu. Klíčem k ceně je vaše vlastní řidičská minulost.

Pojišťovny při výpočtu zohledňují nejen parametry vozidla, ale především rizikovost konkrétního řidiče. Pokud pochopíte, jak vaši historii vyhodnocují, můžete cenu dlouhodobě ovlivnit ve svůj prospěch.

Co pojišťovny při výpočtu ceny sledují?

Cena povinného ručení se odvíjí od několika faktorů. Technické parametry vozidla jsou jen částí rovnice.

Zásadní roli hraje:

  • délka držení řidičského oprávnění, 
  • počet vámi způsobených nehod, 
  • celkový škodový průběh,
  • počet bezškodových měsíců. 

Právě bezškodová historie je klíčová. Čím déle jezdíte bez nehody, tím vyšší bonus získáváte. Naopak každá způsobená škoda znamená ztrátu části bonusu a navýšení pojistného – tzv. malus.

Proto mohou dva řidiči se stejným vozem platit zcela rozdílnou částku. Rozdíl někdy činí i desítky procent.

Pojišťovny navíc zohledňují i další údaje, například:

  • místo bydliště, 
  • způsob využití vozidla (soukromé, služební, taxi), 
  • věk řidiče. 

Cena tedy není náhodná – je výsledkem individuálního vyhodnocení rizika.

Jak funguje systém bonusů a malusů?

Systém bonus–malus je základním nástrojem, kterým pojišťovny motivují k bezpečné jízdě.

Za každý rok bez pojistné události získáváte slevu. Ta může postupně dosáhnout až 40–50 % z původní ceny pojistného.

Naopak pokud způsobíte nehodu:

  • část naspořeného bonusu se odečte,
  • pojistné se zvýší, 
  • navýšení může trvat i několik let.

V praxi to znamená, že řidič s čistou historií může platit výrazně méně než někdo se dvěma či třemi škodami.

Výhodou je, že bonusy jsou většinou přenositelné mezi pojišťovnami. Při změně poskytovatele vám bezškodová léta obvykle uznají, pokud doložíte potřebné potvrzení.

auto
Zdroj: Freepik

Co je pojistný zájem a proč je důležitý?

Pojišťovny zároveň kontrolují tzv. pojistný zájem – tedy váš vztah k vozidlu. Musíte být vlastníkem nebo oprávněným uživatelem vozu.

Nesprávně uvedené údaje mohou vést:

  • ke ztrátě bonusu,
  • ke krácení pojistného plnění,
  • v krajním případě k odmítnutí plnění.

Proto je důležité při sjednávání smlouvy pečlivě zkontrolovat všechny informace.

Jak můžete cenu pojistky ovlivnit?

Nejjednodušší a nejúčinnější cesta je bezpečná a předvídatelná jízda. Každá nehoda může zvýšit cenu pojištění na několik let dopředu.

Další doporučení:

  • pravidelně aktualizujte údaje u pojišťovny, 
  • porovnávejte nabídky trhu, 
  • ověřte si správný převod bonusů při změně pojišťovny, 
  • nevybírejte jen podle nejnižší ceny. 

Důležitá je také kvalita asistenčních služeb a rozsah krytí. Nejlevnější nabídka nemusí být vždy nejvýhodnější.

Na co si dát pozor?

Jízda bez platného povinného ručení představuje vysoké riziko. Pokud způsobíte nehodu bez pojištění, škodu hradíte z vlastních prostředků. Navíc vám hrozí sankce ze strany České kanceláře pojistitelů.

Vyplatí se proto věnovat výběru pojištění dostatek pozornosti. Dobrá řidičská historie vám může ušetřit tisíce korun ročně – a zároveň vám poskytne jistotu, že jste kryti v případě nečekané situace.

