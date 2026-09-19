Už 191. ročník slavných pivních slavností startuje v sobotu 19. září. Za pivo si tu ale připlatíš.
Německý Oktoberfest každý rok láká miliony lidí k návštěvě Mnichova. Slavnosti tak budou i letos provázet přísná bezpečnostní opatření, se kterými německým kolegům pomůžou i policisté z Česka. Letošní akce bude trvat až do 4. října.
Oblíbenost slavností nesnižuje ani fakt, že pivo každým rokem zdražuje. Letos zde tuplák pořídíš za přibližně 15 euro (asi 360 korun). Cenu prodejci letos dle serveru Echo zdražili o 30 centů u nejlevnějšího a o deset centů u nejdražšího tupláku. Více zaplatí návštěvníci a návštěvnice i za nealkoholické nápoje.
Na Tereziánské louce letos proběhne už 191. ročník slavností. V sobotu v poledne Oktoberfest tradičně odstartoval primátor Mnichova Dominik Krause. I jemu návštěvníci a návštěvnice tradičně počítali, kolika údery se mu podaří narazit sud. Krause, který je v této roli nováčkem, akt dle Blesku zvládl pouze dvěma údery a zařadil se mezi rekordmany.
Vzhledem k tomu, že organizátoři očekávají zhruba šest milionů účastníků a účastnic, provází akci speciální bezpečnostní opatření. Podle policie žádné aktuální nebezpečí nehrozí, slavnosti ale budou pozorně hlídat. Na místo nebude možné nosit nože ani podobné předměty a u vstupů budou stejně jako loni namátkové kontroly. Nad Tereziánskou loukou byl vyhlášena bezletová zóna.