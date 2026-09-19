Sedmatřicetiletá Dana Fraňková odvedla v pátek ráno dceru do školky a už o sobě nedala vědět.
Pražští policisté se obracejí na veřejnost v souvislosti s pátráním po ženě z Prahy 3, která v pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby se už neozvala. Pokud máš o ní jakékoliv informace, ozvi se policistům na linku 158.
„Hledanou při odchodu z domu zachytila bezpečnostní kamera. Díky záznamu víme, že měla na sobě světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a na zádech černý kožený batoh,“ uvedli policisté na Facebooku. Dle databáze pohřešovaných osob je Dana Fraňková vysoká přibližně 167 až 168 centimetrů, štíhlé postavy, s kulatým obličejem a hnědýma očima. Má tmavě hnědé kudrnaté vlasy sahající po ramena a nosí dioptrické brýle.
V posledním týdnu si žena dle policie stěžovala na neurologické obtíže spojené se zhoršováním zraku. Podle zjištěných informací na jedno oko nevidí vůbec. Pravidelně užívá léky a v současné době nelze vyloučit, že může být v ohrožení života. Žena podle policie není nebezpečná ani ozbrojená a netrpí nakažlivou nemocí.
Pokud jsi Danu Fraňkovou někde viděl*a, nebo máš jakékoliv informace o tom, kde se nachází nebo by se nacházet mohla, kontaktuj policii na lince 158.