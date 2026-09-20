Americký Pentagon zveřejnil již šestý balík odtajněných dokumentů a videí o neidentifikovatelných létajících objektech (UFO/UAP).
Americké ministerstvo obrany (Pentagon) zveřejnilo již šestý balík spisů věnovaných neidentifikovaným anomálním jevům (UAP), známějším pod označením UFO. Celkem jde o 71 souborů obsahujících dokumenty, audionahrávky a videa z období let 1952 až 2025, píše CBS News.
Nejvýznamnější část spisů se zabývá tajným vojenským programem AAWSAP, který v letech 2008 až 2012 zastřešovala vojenská zpravodajská služba DIA. Jeho cílem bylo zkoumat teoretické průlomové technologie budoucnosti do roku 2050 – včetně konceptů známějších ze sci-fi, jako jsou warp pohon, červí díry, antigravitace, záporná hmota či neviditelnost.
Setkání s objekty doprovázely popáleniny a radiační nemoc
Mezi nejzávažnější dokumenty patří 38stránková studie z roku 2010, která analyzovala zdravotní následky lidí vystavených „působení neznámých pokročilých systémů“. Zpráva popisuje případ tří inženýrů, kteří po incidentu s anomálním objektem utrpěli vážné zdravotní komplikace.
Kromě zarudnutí kůže a vypadávání vlasů se u nich projevily příznaky radiační nemoci a v průběhu následujících let dokonce vývoj zhoubných nádorů. Autor studie přirovnal jejich stav k nehodám při práci s vysokofrekvenčním zářením.
Součástí odtajnění je i 15 videonahrávek. Jedna z nich zachycuje incident z roku 2022 na Blízkém východě, kde vojenské kamery zaznamenaly skupinu šesti malých kulovitých objektů létajících rychlostí od 130 do 290 km/h. Objekty se vyznačovaly vysokou manévrovatelností a neustálými změnami směru, přičemž incident zůstává neobjasněn.
Historické záznamy obsahují nahrávku důstojníka Edwarda Ruppelta z roku 1952, který později vedl známý projekt Blue Book. Ruppelt už tehdy přiznal, že přibližně 20 procent z vyšetřovaných hlášení o UFO od důvěryhodných svědků bylo úplnou záhadou. Pentagon zároveň zavádí právní výjimku, která současným i bývalým zaměstnancům umožňuje přerušit dohody o mlčenlivosti a beztrestně předat vládě jakékoliv poznatky o fenoménu UAP.