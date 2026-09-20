PŘEDPOVĚĎ: Teploty v Česku citelně klesnou, pak se znovu oteplí. Co nás čeká příští týden?
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Lucie Novotná
dnes 20. září 2026 v 10:06
Čas čtení 1:33

PŘEDPOVĚĎ: Teploty v Česku citelně klesnou, pak se znovu oteplí. Co nás čeká příští týden?

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PŘEDPOVĚĎ: Teploty v Česku citelně klesnou, pak se znovu oteplí. Co nás čeká příští týden?
Zdroj: freepik/wirestock/volně k použití

Ve středu 23. září nastává podzimní rovnodennost a oficiálně se pro letošek rozloučíme s astronomickým létem. Teploty také nabudou podzimního charakteru, po celý týden se budou držet pod 20 stupňů, ale o víkendu si ještě možná užijeme mírný záchvěv léta.

Podívej se, jaké počasí předpovídá Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na následující týden den po dni:

Víkend byl poměrně slunečný a teplý, v neděli nejvyšší teploty dosahují 17 až 22 stupňů, na jihu a východě země při déletrvající zmenšené oblačnosti teploměry zaznamenávají až 24 stupňů. V noci na pondělí však klesnou na 11 až sedm stupňů, v tisíci metrech na horách bude jen kolem pěti stupňů. 

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Týden ve znamení přeháněk a oblačnosti

K pondělnímu ránu bude přibývat oblačnosti, která potrvá po celý den až do večera, kdy začne ubývat. V severovýchodní polovině Česka se připrav na četné přeháňky, jinde je pravděpodobnost jejich výskytu podle meteorologů nižší. Na horách a na severovýchodě území spadne až 10 milimetrů srážek, na návětří Beskyd dokonce až 20 milimetrů.

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Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Přes den bude nejtepleji mezi 12 až 16 stupni, v nížinách při déletrvajícím slunečním svitu až 18 stupňů, ovšem v tisíci metrech na horách se připrav na teplotu jen zhruba osm stupňů. Po celé pondělí bude foukat mírný, během dne většinou čerstvý severozápadní vítr rychlostí čtyři až devět metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 kilometrů za hodinu.

V noci teplota klesne ke dvěma stupňům

I úterý bude i nadále chladno a zejména na horách s přeháňkami. Obloha zůstane převážně zatažená až polojasná, v noci očekávej 10 až šest stupňů, během dne 12 až 17 stupňů.

Polovina pracovního týdne přinese velmi studené ráno, v Čechách i s přízemními mrazíky. Meteorologové předpovídají, že nejnižší noční teploty klesnou ve středu na osm až čtyři stupně, při uklidnění větru bude dokonce jen kolem dvou stupňů. Přes den se teplota vyšplhá na 15 až 19 stupňů. 

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I ve čtvrtek bude podle ČHMÚ převážně oblačno, místy déšť nebo přeháňky. Spadne do 10 milimetrů srážek. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí od 10 do pěti stupňů, přes den se oteplí na 13 až 18 stupňů.

Víkend opět přinese teploty přes 20 stupňů

Zpočátku víkendu meteorologové předpokládají oblačno až polojasno a místy přeháňky, s větší pravděpodobností na severu a severovýchodě. Postupně během víkendu srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. V noci na sobotu nejnižší teploty klesnou na 10 až pět stupňů, v noci na neděli se ochladí až na pouhé tři stupně. Přes den se ale můžeš těšit na 12 až 17 stupňů, postupně až na příjemných 21 stupňů.

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Zdroj: chmi.cz
Náhledový obrázek: freepik/wirestock/volně k použití
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