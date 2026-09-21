O2 má velký výpadek: Tisíce lidí v Česku hlásí nefunkční internet, na vině má být překopnutý kabel
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Michal Drahný
dnes 21. září 2026 v 12:06
Čas čtení 0:33

O2 má velký výpadek: Tisíce lidí v Česku hlásí nefunkční internet, na vině má být překopnutý kabel

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O2 má velký výpadek: Tisíce lidí v Česku hlásí nefunkční internet, na vině má být překopnutý kabel
Zdroj: Unsplash / NordWood Themes / volně k užití

Od pondělního rána řeší tisíce domácností i lidí s mobilními telefony problémy s připojením k internetu. Už před devátou hodinou ráno vypadl internet u společnosti O2. Výpadek zaregistroval i specializovaný server DownDetector.

„Největší výpadek, co jsem zažil, už dvě hodiny bez přístupu k síti v O2. Nejde ani O2 SK v roamingu,“ píše jeden z uživatelů sítě DownDetector. Ani během dvou hodin od prvních výpadků se nepodařilo společnosti O2 problém vyřešit a před desátou hodinou ranní nahlásilo na serveru výpadek přes 1300 uživatelů.

Největšími epicentry výpadku internetu jsou Praha a Brno, uživatelé ale hlásí výpadky i v Olomouci, Ostravě nebo v Plzni. „Internet sice funguje, ale mobil ukazuje jen pár čárek a načítání trvá věčnost,“ uvedl pro Novinky Ondřej H.

„Z důvodů poškození sítě při výkopových pracích mohou někteří zákazníci aktuálně zaznamenat zhoršenou dostupnost internetových služeb. Na odstranění potíží intenzivně pracujeme, aby byla kapacita sítě co nejdříve plně obnovena. Při potížích zkuste restartovat zařízení, případně opakovaně, nebo zapněte a vypněte režim Letadlo. Omlouváme se,“ cituje iDNES Petru Javornickou z tiskového oddělení O2.

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