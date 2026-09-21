V nedělních volbách v německé spolkové zemi Meklenbursko-Předpomořansko zvítězila strana Alternativa pro Německo (AfD), zatímco strana Levice (Die Linke) s velkým náskokem zvítězila ve volbách v Berlíně.
AfD v Meklenbursku – Předním Pomořansku získala 38,2 procenta hlasů, zatímco druzí sociální demokraté (SPD) 35,5 procenta. Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze získala jen 4,9 procenta hlasů, méně než Levice (6,5 procenta) a Zelení (5,7 procenta). CDU tak zůstala pod pětiprocentní hranicí.
V Berlíně zvítězila Levice se ziskem 25,7 procenta hlasů, což je o 13,5 procenta více než v opakovaných volbách v únoru 2023. Na druhém místě skončila konzervativní Křesťanskodemokratická unie (CDU) se ziskem 18,8 procenta (-9,4) před pravicovo-populistickou 16,3 procenta hlasů (+7,2). Třetí jsou Zelení se ziskem 14,3 procenta (-4,1) a čtvrtí sociální demokraté (SPD) se ziskem 12,1 procenta hlasů (-6,3).
Pětiprocentní hranici potřebnou ke vstupu do berlínského parlamentu (Abgeordnetenhaus) se nepodařilo překonat levicové Alianci Sahry Wagenknecht (BSW), která dostala 4,7 procenta hlasů. Stejně tak neuspěla ani Svobodná demokratická strana (FDP), která získala pouze 2,5 procenta hlasů a pětiprocentní hranici nepřekročila už ve volbách v roce 2023.
Německý kancléř Friedrich Merz v neděli označil výsledek svých křesťanských demokratů (CDU) v zemských volbách v Berlíně a Meklenbursku-Předpomořansku za katastrofu. Přislíbil, že ve své funkci zůstane a bude pokračovat v reformách.
„Beru tuto zodpovědnost na sebe, protože chci posunout naši zemi vpřed,“ prohlásil Merz. „Jsem pevně přesvědčen, že úspěch našich reforem nejen zlepší způsob, jakým zde spolu žijeme, ale i náš obraz o sobě a náš obraz ve světě. Německo je schopno reforem,“ dodal.