K tragédii došlo u ostrova Averøya na západě Norska. Po rybářské lodi záchranáři pátrali už od pátku. Na palubě byli čtyři čeští turisté.
Během pátrací akce zatím našli jedno tělo. Po dalších třech lidech záchranáři stále pátrají. Podle vyjádření českého ministerstva zahraničí se momentálně nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
České ministerstvo zahraničních věcí v neděli potvrdilo, že na palubě lodě byla čtyřčlenná posádka tvořená Čechy, kteří byli součástí širší osmičlenné skupiny turistů.
Informace norských médií uvádějí, že si Češi loď pronajali na celý páteční den a měli v plánu návrat po setmění. V sobotu večer museli záchranáři kvůli špatnému počasí a tmě přerušit pátrání. Koordinaci akce převzalo norské středisko pro záchranné akce HRS, které do oblasti u ostrova Averöya vyslalo také záchranářský vrtulník.