Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli na sociálních sítích vyjádřil svůj názor na Soudcovskou unii a zpochybnil nezávislost justice.
„Pokud má někdo ze Soudcovské unie nějaký problém, přijďte. Já rád vás přijmu na Úřadu vlády. Může vám vysvětlit můj právník, co je to Čapí hnízdo. Politický proces,“ uvedl Babiš ve videu na sociálních sítích. Řekl taky, že v Česku „vás můžou zavřít na objednávku“.
Premiér pokračoval tím, že pokud prý někdo snižuje důvěru v justici, nejde o politiky a političky, kteří kritizují soudní rozhodnutí, ale soudce a soudkyně, kteří například ukládají za závažné případy znásilnění nebo zneužívání dětí podmíněné tresty.
Dodal také, že za poslední čtyři roky stát vyplatil 400 milionů na odškodném za to, že byl někdo stíhán a ukázalo se, že neprávem.
Šlo také o reakci k výzvě Soudcovské unie. Ta Babiše oslovila kvůli jeho výroku z předvolebního mítinku v Havířově. „My tady máme nezávislou justici, ale máme tady samozřejmě i soudce, kteří rozhodují bez důkazů,“ řekl Babiš. Soudkyně v kauze Čapí hnízdo prý rozhodla „jako prokurátor, jako za starých časů“.