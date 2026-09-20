KOMENTÁŘ: „Děti byly protřelé a přemlouvaly ho.“ Proč české soudy legitimizují victim blaming?
0
0
0
dnes 20. září 2026 v 14:00
Čas čtení 2:54

KOMENTÁŘ: „Děti byly protřelé a přemlouvaly ho.“ Proč české soudy legitimizují victim blaming?

Anna Sochorová
Anna Sochorová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
KOMENTÁŘ: „Děti byly protřelé a přemlouvaly ho.“ Proč české soudy legitimizují victim blaming?
Zdroj: Magnific / volně k užití

Zatímco pachatelé odcházejí od soudu s mírnými podmínkami, zraněné děti čelí sekundární viktimizaci a selhávajícímu systému. Jak je možné, že justice stále nechápe závažnost sexuálního násilí a trauma obětí?

Poslední dny český internet zaplnily výroky soudkyně Jany Kurešové, která se vyjádřila k případu zneužívání dvou dětí. Pokud jsi o situaci ještě neslyšel*a, tak pro tebe máme malé shrnutí.

Trigger warning: Text popisuje případy sexuálního násilí a zneužívání dětí.
4. září 2026 v 15:00 Čas čtení 2:24 KOMENTÁŘ: Predátorské chování jako virál. Proč reklamy JabkoLevně nejsou vtipné, ale nebezpečné KOMENTÁŘ: Predátorské chování jako virál. Proč reklamy JabkoLevně nejsou vtipné, ale nebezpečné

Co se vlastně stalo? Případ se týká třicetiletého muže, který zhruba půl roku zneužíval dva chlapce. Bylo jim dvanáct a deset let. Za sex chlapcům platil. Nabízel jim 300 až 1000 korun. I když ho děčínský soud loni poslal na tři a půl roku do vězení, po odvolání ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem byl jeho rozsudek zmírněný na pouhou podmínku.

To, jak české soudnictví přistupuje k případům sexuálního násilí, je bohužel dlouhodobě smutné. Vzít někomu jeho autonomii a nechat v něm obrovskou ránu a pak od soudu odejít s pouhou podmínkou působí jako výsměch obětem.

Podobně tomu je bohužel i tentokrát. Soud řekl, že se děti obžalovanému samy nabízely, aby si přivydělaly. „On už byl narušený a obžalovaný to narušení výlučně svým jednáním prostě nezpůsobil,“ uvedla například Kurešová v rozhovoru pro iRozhlas.cz.

Systém, který by měl chránit oběti, se staví na stranu obviněného. Vykresluje malé děti jako svůdce, kteří na něj tak moc tlačili, že si prostě nemohl pomoct a musel je zneužít.

Chudák dospělý muž byl prý zrovna po rozchodu a měl to v životě moc těžké, takže si nejspíš řekl, že se vydá cestou zneužívání dětí. A vzhledem k tomu, že chlapci měli muže vyhledávat a opakovaně ho přemlouvat, tak přece museli počítat s tím, že budou zneužití.

1. července 2026 v 13:00 Čas čtení 3:17 KOMENTÁŘ: Petice za menstruační volno spustila v Česku vlnu reakcí. Co kdyby menstruovali muži, kteří teď křičí? KOMENTÁŘ: Petice za menstruační volno spustila v Česku vlnu reakcí. Co kdyby menstruovali muži, kteří teď křičí?

Protřelé a zkušené děti

Když si představíš malé dvanáctileté nebo desetileté dítě, vidíš ho taky jako protřelé a zkušené? My ne. Paní Kurešová ale těmito slovy popisuje dva chlapce, kteří byli traumatizováni dospělým mužem.

„Je rozdíl, když agresor napadne nevinné dítě, které nemá vůbec žádné zkušenosti se sexuálním životem nebo se sexuálními praktikami. A je rozdíl, když se to děje s osobami, které jsou v tomto směru protřelé a zkušené,“ uvádí soudkyně, která by pravděpodobně měla mít víc empatie ke zneužívaným dětem než k člověku, který jim ublížil.

Za brutální trauma, které jí způsobil, si odnesl pouhou podmínku. Podle soudního znalce totiž prý neměly jeho odporné činy zásadní negativní dopad.

Jedním dechem ale dodává, že soud vinu nepřenáší na oběti. Jenomže tento rozsudek a tyto výroky jsou ukázkovým příkladem victim blamingu. Systém, který by měl chránit oběti, se staví na stranu obviněného. Vykresluje malé děti jako svůdce, kteří na něj tak moc tlačili, že si prostě nemohl pomoct a musel je zneužít.

Za dvě stě znásilnění pouhá podmínka

Tak tomu bylo i u případu Aničky, kterou několik let znásilňoval její otčím. A to zhruba dvěstěkrát. K sexu ji nutil až pětkrát týdně a vše si natáčel. Následně využíval nahrávky k tomu, aby dívku vydíral. Za brutální trauma, které jí způsobil, si odnesl pouhou podmínku. Podle soudního znalce totiž prý neměly jeho odporné činy zásadní negativní dopad. Muž se navíc musel starat o rodinu, takže do vězení nezamířil. Dívka se po rozsudku pokusila o sebevraždu.

Bez odborné sebereflexe a hlubokého porozumění budeme totiž dál svědky rozsudků, které jsou výsměchem obětem.

Nabízí se tedy několik otázek. Jak je možné, že se do klíčových pozic v justici dostávají lidé, kteří očividně nerozumí traumatu oběti? Jak může znalec jednoduše prohlásit, že roky systematického násilí neměly „zásadní negativní dopad“? Jak hluboké psychické a fyzické rány musí dítě prožít, aby byl jeho případ označený za tragédii a poskytla se mu potřebná péče?

Soudci a soudkyně potřebují edukovat v oblasti sexuálního násilí. Není možné, aby se oběti musely hájit za to, že jim bylo ublíženo, aby čelily sekundární viktimizaci a sledovaly, jak lidé, kteří narušili jejich autonomii, odcházeli od soudu s podmínkami. S tím souvisí i iniciativa Konsentu, který již příští týden pořádá demonstraci právě za proškolování soudců a soudkyň.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený REFRESHER Česko (@refreshercz)

15. září 2026 v 11:00 Čas čtení 1:08 Za znásilnění dětí padají podmínky. V Praze proběhne demonstrace za vzdělávání soudců a soudkyň o sexuálním násilí Za znásilnění dětí padají podmínky. V Praze proběhne demonstrace za vzdělávání soudců a soudkyň o sexuálním násilí

Bez odborné sebereflexe a hlubokého porozumění budeme totiž dál svědky rozsudků, které jsou výsměchem obětem. Spravedlnost by neměla být jakási loterie, kde záleží na tom, na jakého soudce, soudkyni, znalce či znalkyni zrovna narazíš.

Dokud nebudou lidé v klíčových pozicích vzdělaní v oblasti dopadů sexuálního násilí, budou podobné rozsudky dál devastovat životy těch, kteří měli být chráněni.

Jako vždy i tato změna začíná přímo v naší společnosti. Musíme si uvědomit, že vina nikdy není na straně oběti sexuálního násilí, ale pachatele a pachatelky. Je tedy naší společnou povinností zajistit, aby to konečně pochopila i naše justice.

19. září 2026 v 16:21 Čas čtení 0:44 Odvedla dceru do školky a pak se po ní slehla zem. Police pátrá po ženě z Prahy, může být v ohrožení života Odvedla dceru do školky a pak se po ní slehla zem. Police pátrá po ženě z Prahy, může být v ohrožení života
14. září 2026 v 16:24 Čas čtení 0:53 Bývalý pornoherec Robert Rosenberg chce do politiky. V Praze kandiduje do zastupitelstva Bývalý pornoherec Robert Rosenberg chce do politiky. V Praze kandiduje do zastupitelstva
15. září 2026 v 9:30 Čas čtení 1:39 ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou? ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: irozhlas.cz, seznamzpravy.cz
Náhledový obrázek: Magnific / volně k užití
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Česko Sexuální násilí
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
1
dnes v 12:02
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
dnes v 10:06
PŘEDPOVĚĎ: Teploty v Česku citelně klesnou, pak se znovu oteplí. Co nás čeká příští týden?
PŘEDPOVĚĎ: Teploty v Česku citelně klesnou, pak se znovu oteplí. Co nás čeká příští týden?
dnes v 07:26
Pentagon odtajnil další spisy o UFO: Zmiňují červí díry a zdravotní následky inženýrů
Pentagon odtajnil další spisy o UFO: Zmiňují červí díry a zdravotní následky inženýrů
včera v 13:29
Oktoberfest začíná. Pivo opět zdražilo, za tuplák letos zaplatíš 360 korun
Oktoberfest začíná. Pivo opět zdražilo, za tuplák letos zaplatíš 360 korun
1
před 2 dny
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
1
před 2 dny
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
1
dnes v 12:02
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
dnes v 10:06
PŘEDPOVĚĎ: Teploty v Česku citelně klesnou, pak se znovu oteplí. Co nás čeká příští týden?
PŘEDPOVĚĎ: Teploty v Česku citelně klesnou, pak se znovu oteplí. Co nás čeká příští týden?
dnes v 07:26
Pentagon odtajnil další spisy o UFO: Zmiňují červí díry a zdravotní následky inženýrů
Pentagon odtajnil další spisy o UFO: Zmiňují červí díry a zdravotní následky inženýrů
včera v 13:29
Oktoberfest začíná. Pivo opět zdražilo, za tuplák letos zaplatíš 360 korun
Oktoberfest začíná. Pivo opět zdražilo, za tuplák letos zaplatíš 360 korun
15. 9. 2026 9:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
1
před 2 dny
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
před 3 dny
KOMENTÁŘ: Máš bezdětnou kamarádku? Prosím, nevolej jí, že už je čas na mimčo
KOMENTÁŘ: Máš bezdětnou kamarádku? Prosím, nevolej jí, že už je čas na mimčo
16. 9. 2026 9:00
Pětičlenná rodina žije v pražském bytě o výměře 37,5 m²: „Děti byly od začátku součástí rozhodování, udělali jsme z toho hru“
Pětičlenná rodina žije v pražském bytě o výměře 37,5 m²: „Děti byly od začátku součástí rozhodování, udělali jsme z toho hru“
15. 9. 2026 9:00
KVÍZ: Českým teenagerům klesá gramotnost, čtvrtina nerozumí ani krátkému textu. Zkus si, jak jsi na tom ty
KVÍZ: Českým teenagerům klesá gramotnost, čtvrtina nerozumí ani krátkému textu. Zkus si, jak jsi na tom ty
Lifestyle news
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
dnes v 17:00 1
Ed Sheeran se vyjádřil ke kauze s Macklemorem ohledně podpory Palestiny. „Nechci zklamat své fanoušky,“ omlouvá se
dnes v 10:51
Seriálový Harry Potter přinese další velkou změnu. Hudba bude úplně odlišná než ve filmech, říká Hans Zimmer
včera v 11:23
Bolt a Lucid spojí síly. V Evropě chtějí nasadit 25 tisíc autonomních vozů
před 2 dny
Fanoušci a fanynky Seleny Gomez chtějí, aby vypadala jako v roce 2016. Zpěvačka jim poslala jasný vzkaz
před 2 dny
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
před 2 dny
Jak si uchovat vzpomínky a zpomalit vnímání času? Tohle doporučuje neurochirurg
před 3 dny
Dvojnice Jennifer Lopez skončila za mřížemi. Jejich podoba tě bude šokovat
před 3 dny
ChatGPT skrývá vlastní chyby. Společnost OpenAI o problému nyní promluvila
před 3 dny
Známe vítěze a vítězky SDGs. Kdo si odnesl ceny udržitelnosti?
před 3 dny
Česko Všechno
Babiš v novém videu zpochybňuje nezávislost justice. „Můžou vás zavřít na objednávku,“ tvrdí
dnes v 17:31
Babiš v novém videu zpochybňuje nezávislost justice. „Můžou vás zavřít na objednávku,“ tvrdí
Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli na sociálních sítích vyjádřil svůj názor na Soudcovskou unii a zpochybnil nezávislost justice.
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
dnes v 07:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
V Norsku našli mrtvého Čecha. Po nehodě lodi se pohřešují další tři lidé
dnes v 13:53
V Norsku našli mrtvého Čecha. Po nehodě lodi se pohřešují další tři lidé
Odvolací soud potvrdil trest pro Jana Cimického. Pět let vězení a desetiletý zákaz činnosti
před 2 dny
Odvolací soud potvrdil trest pro Jana Cimického. Pět let vězení a desetiletý zákaz činnosti
ANKETA: Co chybí mladým lidem v Karlovarském kraji? Ptali jsme se, jestli půjdou volit a co jim vadí
před 2 dny
ANKETA: Co chybí mladým lidem v Karlovarském kraji? Ptali jsme se, jestli půjdou volit a co jim vadí
Českým vědcům se povedlo odchytit největšího evropského netopýra
včera v 08:00
Českým vědcům se povedlo odchytit největšího evropského netopýra
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
dnes v 07:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
26. 8. 2026 16:50
Koalice přehlasovala Pavlovo veto. Opozice kvůli sporné novele podá stížnost Ústavnímu soudu
Politika Všechno
Babiš v novém videu zpochybňuje nezávislost justice. „Můžou vás zavřít na objednávku,“ tvrdí
dnes v 17:31
Babiš v novém videu zpochybňuje nezávislost justice. „Můžou vás zavřít na objednávku,“ tvrdí
před 3 dny
Pavel speciálem, Macinka linkou: Česká delegace míří do USA, v New Yorku se téměř nepotkají
před 2 dny
Sestra Kim Čong-una posílá tvrdý vzkaz světu: Status jaderné velmoci je absolutní a nezvratný, ostatní jsou idioti
Česko Všechno
Babiš v novém videu zpochybňuje nezávislost justice. „Můžou vás zavřít na objednávku,“ tvrdí
dnes v 17:31
Babiš v novém videu zpochybňuje nezávislost justice. „Můžou vás zavřít na objednávku,“ tvrdí
dnes v 07:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
dnes v 13:53
V Norsku našli mrtvého Čecha. Po nehodě lodi se pohřešují další tři lidé

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Petr Pavel míří na Valné shromáždění OSN. Prozradil, co je jeho hlavním cílem
dnes v 16:30
Petr Pavel míří na Valné shromáždění OSN. Prozradil, co je jeho hlavním cílem
Hlavním cílem je podpora kandidatury ČR do Rady bezpečnosti. Pavel ocenil dobrou spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí při organizaci cesty. S Macinkou se sejít neplánují.
KOMENTÁŘ: „Děti byly protřelé a přemlouvaly ho.“ Proč české soudy legitimizují victim blaming?
dnes v 14:00
KOMENTÁŘ: „Děti byly protřelé a přemlouvaly ho.“ Proč české soudy legitimizují victim blaming?
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
dnes v 07:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
Refresher míří s prezidentem do USA. Co bys měl*a vědět o OSN a programu české delegace?
1
včera v 17:00
Refresher míří s prezidentem do USA. Co bys měl*a vědět o OSN a programu české delegace?
ANKETA: Co chybí mladým lidem v Karlovarském kraji? Ptali jsme se, jestli půjdou volit a co jim vadí
před 2 dny
ANKETA: Co chybí mladým lidem v Karlovarském kraji? Ptali jsme se, jestli půjdou volit a co jim vadí
Více