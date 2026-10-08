O bydlení ve městě projevilo zájem zhruba 40 lidí takřka najednou. A 11 z nich se dokonce plánuje stěhovat na stejnou adresu.
Neobvyklým případem se už podle webu iRozhlas zabývá i ministerstvo vnitra. Starosta Martin Jandura toto náhlé přehlašování adres trvalého bydliště přímo do Špindlerova Mlýna považuje za snahu ovlivnit volby.
Zástupci radnice uvedli, že si nepamatují, že by v minulosti kdy k podobné situaci došlo. Trvalý pobyt si do Špindlerova Mlýna v posledních několika dnech chtělo přehlásit zhruba 40 lidí. Tyto žádosti vyvolaly podezření především proto, že 11 z nich usilovalo o nastavení adresy trvalého bydliště na stejnou adresu.
Špindlerův Mlýn v následujících letech čekají miliardové projekty nebo změna územního plánu. Zvolení zástupci budou například s největší pravděpodobností rozhodovat o tom, zda a v jaké podobě umožní developerské skupině Penta realizovat přestavbu centra za dvě miliardy korun.
Do zastupitelstva letos kandiduje hned sedm uskupení, což je více než v minulých letech. Podle starosty a radnice tak přehlašování trvalého bydliště souvisí se snahou volby ovlivnit. Do města se náhle totiž hlásí i lidé, kteří jsou na kandidátkách.
„Město podniklo právní kroky, protože se bránit musí. Jsme připraveni podat trestní oznámení. S největší pravděpodobností víme, kdo za přihlášením zmíněných 11 osob do jednoho bytu stojí. Nechci být v tuto chvíli adresný,“ uvedl starosta Martin Jandura.
Účelové stěhování
Podle zjištění Deníku N může jít jednoduše o snahu „přehlasovat místní“. Marek Antoš pro server uvedl, že k podobnému účelovému stěhování do obcí, ve kterých se chystají velké projekty, opravdu dochází.
„Jsou to typicky sídla, kde je relativně málo obyvatel, a tudíž je poměrně jednoduché ovlivnit volby tím, že tam přihlásíte pár lidí navíc. Obvykle jde právě třeba o zimní středisko, kde se třeba hodně řeší územní plány, a tím pádem ten, kdo má zájem na jeho ovlivnění, si může tímto způsobem – dost nefér kroky – prosadit svou na úkor místních,“ upozornil.
„V okamžiku, kdy tam je nějaký velký byznys a je to malé město, není tak obtížné ‚převolit‘ obec tím, že tam přihlásíte cizí voliče,“ vysvětluje. „Prahu tímto způsobem nepřevolíte, ale ve Špindlerově Mlýně to asi lze, a to je samozřejmě problém a nedivím se místním, že to vnímají negativně.“