Deník N v úterý přišel se zásadním zjištěním. Premiér Andrej Babiš má dle nejmenovaných zdrojů uvažovat o převzetí ministerstva životního prostředí pod hnutí ANO. Bránit mu v tom má ale ministr zahraničí Petr Macinka.
Resort životního prostředí nyní spravují Motoristé, to se ale předseda vlády dle zjištění Deníku N chystá změnit. Mělo by dojít k jednoduché výměně, ani jeden politický subjekt by tak o nic nepřišel. ANO by dostalo životní prostředí a Motoristé sobě zase školství.
Kontroverzní postavou na ministerstvu životního prostředí je především vládní zmocněnec Filip Turek (Motoristé sobě). Svou funkci ale od nehody se sanitkou podle svých slov nevykonává. Šéfem rezortu je momentálně Igor Červený (Motoristé sobě). I ten ale premiérovi dle zdrojů Deníku N vadí.
„Turek, ale i Červený tam Babišovi vadí. Rád by si tento rezort vzal pro ANO, je tam opravdu velká a pro něj důležitá agenda a Motoristé mu tam podle něj škodí,“ popsal jeden ze zdrojů pro server. Pro předsedu vlády jsou navíc témata jako emisní povolenky či Green Deal, která zmíněné ministerstvo řeší, velmi důležitá. Tyto agendy s Bruselem navíc už nyní primárně řeší hnutí ANO, podle Deníku N jde přesněji o náměstka za ANO Iva Marcina a Babišova poradce Vladislava Smrže.
Andrej Babiš samozřejmě neplánuje pouze jednoho ministra odstranit, podle Deníku N se totiž chystá výměna. Premiér by se totiž chtěl zbavit i vlastního ministra Roberta Plagy, se kterým má už dlouhou dobu spory. Výměna by mu tak nahrála do karet. Pozici ministra školství by měl dle Deníku N svěřit Matěji Gregorovi od Motoristů.
Škatulata hýbejte se
Problém ale pro premiéra představuje šéf Motoristů Petr Macinka. Tomu se totiž výměna líbit nebude, především odvolání Filipa Turka z pozice zmocněnce. Andrej Babiš by sice mohl o přerozdělení rozhodnout sám, pro jeho další kroky se mu to ale hodit nebude. V Poslanecké sněmovně je totiž momentálně projednáván návrh státního rozpočtu. A k jeho schválení předseda vlády potřebuje i hlasy Motoristů.
Zda k výměně dojde či se k ní schyluje, zatím žádný z politiků nepotvrdil ani nevyvrátil. Redakce Refresheru kontaktovala mluvčí hnutí ANO a požádala o vyjádření. Ta ale do vydání článku nereagovala.