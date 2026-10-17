Trumpova nová mluvčí vydržela ve funkci pouhých pět dní. Po sérii kontroverzí „dostala padáka“
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Lucie Novotná
dnes 17. října 2026 v 10:42
Čas čtení 1:21

Trumpova nová mluvčí vydržela ve funkci pouhých pět dní. Po sérii kontroverzí „dostala padáka“

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Trumpova nová mluvčí vydržela ve funkci pouhých pět dní. Po sérii kontroverzí „dostala padáka“
Zdroj: Katie Zacharia / propagační materiál / volně k užití

Katie Zacharia nastoupila do funkce tiskové mluvčí amerického prezidenta Donalda Trumpa v pondělí 12. října. Vydržela v ní do pátku.

Od jejího začátku v nové roli provázela Zachariu jedna kontroverze za druhou, o kterých jsme již psali zde. Prezentuje se jako advokátka, i přesto, že nikdy nesplnila advokátní zkoušky, a za své krátké fungování stihla podstoupit jen jednu tiskovou konferenci, která se nevydařila úplně podle očekávání.

„Nemáš to zapotřebí,“ řekl jí sám prezident

Zacharia celý svůj úterní projev přečetla s nulovým očním kontaktem, odpověděla jen třem novinářům, již po 15 minutách odešla a ještě se přeřekla a spletla si svého manžela s prezidentem. Kvůli svému rozpačitému veřejnému debutu se stala terčem kritiky i posměchu a nakonec ji stál její funkci.

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O tom, že Zacharia „dostala padáka“, informovala v pátek na základě „představitele Bílého domu“ světová média jako The Guardian, The New York Times nebo BBC. Již v pátek odpoledne její odchod naznačil sám Trump, když novinářům sdělil, že se Zachariou mluvil a pokračování ve funkci jí vymlouval. „Je tohle práce pro tebe, Katie? Protože upřímně, tohle přece nepotřebuješ. Nemusíš si nechat líbit takové špatné zacházení. Upřímně, na tvém místě bych si to ještě rozmyslel,“ citoval prezident, co své mluvčí řekl.

Zapsala se do historie nejkratším fungováním na pozici

Katie Zacharia svůj odchod z funkce oficiálně potvrdila v pátek 16. října večer v příspěvku na síti X. „Prezident Trump je laskavý, úžasný, zdvořilý, ohleduplný, nadšený a pracovitý člověk. Přeji si, aby si ho více Američanů vážilo. Nikdo jiný neudělá Ameriku skvělou tak, jak to dokázal on a stále dokazuje,“ napsala k fotce, na které stojí vedle sedícího Trumpa u pracovního stolu. „Bylo mi ctí pro něj pracovat,“ zakončila Zacharia příspěvek.

Katie Zacharia tak drží historický rekord v nejkratší době ve funkci tiskové mluvčí Bílého domu. Média ji porovnávají s Anthonym Scaramuccim, který v roce 2017 vydržel na pozici ředitele pro komunikaci Bílého domu celkem 11 dnů. 

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Zdroj: x.com, theguardian.com, bbc.com, nytimes.com, cnn.com
Náhledový obrázek: Katie Zacharia / propagační materiál / volně k užití
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