Zatímco v předchozích průzkumech neměla sexuální zkušenost zhruba pětina mladých lidí v Británii, teď je to třetina. Rozsáhlý výzkum ukazuje, jak se za posledních 30 let proměnil sexuální život Britů a Britek.
Mladí lidé mají méně sexu než předchozí generace. Vyplývá to z nejnovějšího britského výzkumu sexuálního chování a postojů k sexualitě jehož výsledky tento týden zveřejnil odborný časopis The Lancet.
Do výzkumu se od září 2022 do ledna 2024 zapojilo zhruba 6 700 náhodně vybraných lidí ve věku od 16 do 59 let z Anglie, Skotska a Walesu. Podobné šetření odborná veřejnost provedla už v letech 1990, 2000 a 2010.
Zatímco v roce 1990 měli lidé ve věku od 16 do 44 let sex v průměru čtyřikrát měsíčně, v roce 2010 třikrát. Podle nejnovějších dat už je to jen dvakrát měsíčně. Výrazný posun výzkum zaznamenal hlavně u generace Z. Sexuální zkušenost podle něj dosud nemělo 38 procent žen a 28 procent mužů ve věku od 16 do 24 let. V předchozím průzkumu z let 2010 až 2012 to bylo 19 procent žen a 18 procent mužů.
Proč mají mladí lidé méně sexu?
Jednoznačnou odpověď výzkum nenabízí. Podle Wendy Macdowall z London School of Hygiene & Tropical Medicine může za změnou stát kombinace hned několika faktorů.
Mladí lidé dnes otevřeněji mluví o sexuálním souhlasu, díky čemuž se mohou cítit svobodněji při rozhodování o tom, jestli a kdy chtějí mít sex. Do jejich intimního života ale mohou zasahovat také psychické problémy, nižší konzumace alkoholu, více času stráveného na internetu nebo skutečnost, že déle bydlí u rodičů.
„Průzkumy jako Natsal mohou zachytit změny, nedokážou nám ale říct, co za nimi stojí,“ vysvětluje Macdowall na webu univerzity.
Nahrazuje sex porno?
Součástí výzkumu byly letos poprvé také otázky týkající se sexuálního chování v online prostředí. Pornografii v předchozích 12 měsících sledovalo 86 procent mužů a 50 procent žen ve věku od 16 do 24 let.
Mezi lidmi, kteří dosud neměli sex, ale byla konzumace pornografie i masturbace méně častá. Podle výzkumného týmu tak nelze jednoduše tvrdit, že mladí lidé nahrazují sex s druhým člověkem sledováním porna.
Proměňuje se také rozmanitost sexuálních zkušeností. Mezi lidmi ve věku od 16 do 44 let se za poslední dekádu zdvojnásobil podíl žen, které měly sex s osobou stejného pohlaví, ze sedmi na 14 procent. U mužů se tento podíl zvýšil ze čtyř na 12 procent.
Výzkumný tým zároveň upozorňuje, že nižší frekvence sexu neznamená menší potřebu dostupné sexuální výchovy, antikoncepce nebo testování na pohlavně přenosné infekce.