Střelba po fotbalovém zápase v USA. Zraněno je nejméně 12 lidí včetně šesti dětí

Policie vyšetřuje střelbu, ke které došlo po fotbalovém zápase ve městě Tallahassee v USA.
Při střelbě na Floridě bylo zraněno nejméně 12 lidí, včetně šesti nezletilých. K incidentu došlo v sobotu večer po fotbalovém zápase nedaleko univerzity Florida A&M ve městě Tallahassee.
Nejmladší zraněné dítě má pouhých 11 let. Tři lidé utrpěli vážná zranění, dalších devět je ve stabilizovaném stavu.
Podle předběžných zjištění policie střelbě předcházela hádka mezi několika osobami. Vyšetřování pokračuje, zatím nikoho nezadrželi.
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