Dvacetiletý Benjamin William Day se přiznal k vraždě, kterou spáchal na motivy seriálu Dexter.
Student forenzních věd ženu nalákal do „vražedné místnosti“. Tu si vyrobil v ubytování, které si pronajal přes Airbnb. Vraždu Marie Saceanu podle prokurátorky pečlivě naplánoval. Rozsudek má být zveřejněn 4. prosince.
Day byl podle BBC posedlý seriálem Dexter, ve kterém vystupuje forenzní vědec, jenž pracuje pro policii a zároveň vystupuje jako sériový vrah, který se snaží zahladit své stopy. Podle prokurátorky si Day pronajal pokoj v oblasti Tividale ve West Midlands a upravil jej tak, aby napodoboval prostředí ze seriálu.
Stěny a podlahu obalil plastovou fólií a připravil si seznam věcí, mezi nimiž byly zástěra, plastový obličejový štít či čisticí chemikálie. Ženě uštědřil 78 bodných ran. Po útoku plánoval její tělo rozčtvrtit, toho ale musel nechat, protože se při pokusu pořezal.
Student se k vraždě přiznal už během druhého dne svého soudního řízení u Korunního soudu ve Wolverhamptonu. Policie zveřejnila záznam z kamery na těle zachycující okamžik, kdy byl zatčen. Poté, co se pořezal, si totiž zavolal záchrannou službu. Day však během zatýkání policistům lhal a tvrdil, že ho pokousal divoký pes nebo liška.