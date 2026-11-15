Evropští lídři se na neformálním summitu v Dublinu dohodli, kdo bude zastupovat zájmy kontinentu v dalším kole jednání o ukončení války na Ukrajině.
Evropu bude na dalším kole jednání o ukončení války na Ukrajině zastupovat pět zemí – Británie, Francie, Německo, Itálie, Polsko, a také představitelé institucí Evropské unie. Podle zdroje agentury AFP se na tom shodli lídři členských zemí EU na neformálním summitu v Dublinu, píše TASR.
Nejmenovaný vysoce postavený představitel EU obeznámený s děním na summitu řekl, že se Evropané mohou nyní začít zabývat tím, o čem přesně jednat s Ruskem. Moskva má však k účasti Evropy nadále výhrady a požaduje, aby kontinent zastupoval jeden vyjednavač či vyjednavačka.
Američtí představitelé tento týden vyvolali v Evropě obavy, když v rámci rusko-ukrajinských jednání v Abú Zabí začali mluvit o možném vytvoření nové bezpečnostní architektury evropského kontinentu.
Ruský prezident Vladimir Putin se podle AFP již dlouhodobě snaží o změnu desetiletí platného rámce, který tvoří základ bezpečnosti evropského kontinentu, a o oslabení vojenské aliance NATO.
Německý kancléř Friedrich Merz v pátek prohlásil, že o evropském bezpečnostním uspořádání není třeba mluvit, protože už existuje.