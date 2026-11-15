Evropu na jednáních o Ukrajině zastoupí pět zemí. Moskva však požaduje jednoho vyjednavače
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TASR/refresher.sk
dnes 15. listopadu 2026 v 8:29
Čas čtení 0:37

Evropu na jednáních o Ukrajině zastoupí pět zemí. Moskva však požaduje jednoho vyjednavače

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Evropští lídři se na neformálním summitu v Dublinu dohodli, kdo bude zastupovat zájmy kontinentu v dalším kole jednání o ukončení války na Ukrajině.

Evropu bude na dalším kole jednání o ukončení války na Ukrajině zastupovat pět zemí – Británie, Francie, Německo, Itálie, Polsko, a také představitelé institucí Evropské unie. Podle zdroje agentury AFP se na tom shodli lídři členských zemí EU na neformálním summitu v Dublinu, píše TASR.

Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Zdroj: TASR/AP Sergei Bobylev

Nejmenovaný vysoce postavený představitel EU obeznámený s děním na summitu řekl, že se Evropané mohou nyní začít zabývat tím, o čem přesně jednat s Ruskem. Moskva má však k účasti Evropy nadále výhrady a požaduje, aby kontinent zastupoval jeden vyjednavač či vyjednavačka.

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Američtí představitelé tento týden vyvolali v Evropě obavy, když v rámci rusko-ukrajinských jednání v Abú Zabí začali mluvit o možném vytvoření nové bezpečnostní architektury evropského kontinentu.

Ruský prezident Vladimir Putin se podle AFP již dlouhodobě snaží o změnu desetiletí platného rámce, který tvoří základ bezpečnosti evropského kontinentu, a o oslabení vojenské aliance NATO.

Německý kancléř Friedrich Merz v pátek prohlásil, že o evropském bezpečnostním uspořádání není třeba mluvit, protože už existuje.

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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: TASR/refresher.sk
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