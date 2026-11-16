S předsedkyní Spolku pro ochranu žen, Zdeňkou Pecharovou, jsme si popovídali nejen o zdanění sexuální práce v Česku.
Minulý měsíc zveřejnila ČT rozsudek Ústavního soudu, kdy došlo k rozhodnutí, že dobrovolné poskytování sexuálních služeb podléhá zdanění. Rozhodnutí následně v kruzích, které se sexbyznysem v Česku zabývají, opět otevřelo téma legalizace prostituce v naší zemi, která by za určitých podmínek mohla přispět do státního rozpočtu. To ale vede k dalším otázkám, jako například proč by na to sexuální pracovnice a pracovníci měli přistupovat, jestliže se k sexbyznysu dostali právě kvůli tíživé životní situaci, ve které jim stát nepomohl.
Proč sexuální pracovnice ve velké míře s legalizací nesouhlasí? Jak vypadá situace ve státech, kde se pro podobné kroky rozhodli? Na tyto a další otázky jsme se snažili najít odpověď se Zdeňkou Pecharovou, předsedkyní Spolku pro ochranu žen.
✔️ Proč ženy do sexbyznysu vstupují a ubývá v něm Češek?
✔️ Jak funguje pomoc obětem násilí a spolupráce s policií?
✔️ Co znamená rozsudek Ústavního soudu pro zdanění sexuálních služeb?
✔️ Proč legalizace prostituce v zahraničí nesnížila násilí v oboru?
✔️ Jaký největší mýtus o sexuálních pracovnicích ve společnosti panuje?
✔️ Jak v médiích rozpoznat skrytou reklamu na sexbyznys?
Zdeňka Pecharová působí jako předsedkyně Spolku na ochranu žen, který se v první řadě zabývá systematickým bojem se sociálně motivovanou prostitucí. Spolek vznikl v roce 2016, kdy jej založila přímo sexuální pracovnice. „Aktivně prosazujeme náš názor, že sociálně motivovanou prostituci, například samoživitelek, je potřeba řešit, ne akceptovat jako něco, co je dané a co máme nechat být,“ stojí na webu spolku.
Spolek zároveň pracuje na informovanosti veřejnosti a politiků a političek o souvislostech mezi prostitucí a sociálními problémy, jako je neplacení výživného, nedostupné bydlení nebo exekuce. Kromě toho také komunikují se sexuálními pracovnicemi o tom, proč je pro jejich další život důležité platit si pojištění, daně a jaké mají možnosti i podle současné legislativy.
Systematicky propagují zásady bezpečného sexu a šíří osvětu i mezi zákazníky o rizicích nucení sexuálních pracovnic k sexu bez ochrany. Věnují se protidrogové prevenci. Zabývají se tématem násilí v sexbyznysu z pohledu sexuálních pracovnic. V neposlední řadě také pomáhají sexuálním pracovnicím s odchodem ze sexbyznysu.
Co pro ženy a pro sexuální pracovnice dělá Spolek pro ochranu žen?
Spolek pro ochranu žen původně založila sexuální pracovnice, která v něm dodnes působí. Do sexbyznysu vstoupila z existenčních důvodů, které tehdy neuměla vyřešit jinak. Pracovala na různých privátech a začala si všímat věcí, které se jí nelíbily a které chtěla změnit. Trvalo nějakou dobu, než přišla na to, jak na to, až nakonec spolu s dalšími lidmi spolek založila.
Všímala si totiž, že většina jejích spolupracovnic byly samoživitelky, zadlužené ženy nebo ženy v jiné existenční tísni. Když zjistila, že je situace podobná i v dalších podnicích, začala si před jedenácti lety dohledávat veškeré dostupné informace k tématu, dějinám prostituce a sociálně patologickým jevům. Postupně dospěla k tomu, že se buď musí nechat někde zaměstnat, nebo založit vlastní organizaci.
Tehdy ještě neexistoval ani termín „prevence sociálně motivované prostituce“. Ten mimochodem nepochází přímo od nás – přišla s ním jedna novinářka, protože náš původní pojem jí připadal příliš kostrbatý, a termín se rychle ujal. Zakladatelka chtěla především poukazovat na to, že většina sexuálních pracovnic v Česku jsou samoživitelky nebo ženy, které se potýkají s finančními problémy. Jenže státní instituce na to nebyly vůbec připravené – a nejsem si jistá, zda by byly dnes, kdyby za nimi přišla sexuální pracovnice s tím, že chce systémově řešit problémy v oboru. Jiné neziskové organizace ji zase vnímaly spíše jako aktivistku zvenčí, protože se před nimi nechtěla hned na potkání odkrývat jako sexuální pracovnice. Zcela právem se chtěla chránit, což ale zpočátku spolupráci zablokovalo. Výsledkem proto bylo založení vlastního spolku.
Co je nejčastějším důvodem, proč ženy do sexbyznysu vstupují? Je to právě ona finanční tíseň?
Určitě je to ten nejčastější důvod. Zároveň však máme od klientů sexuálních pracovnic – se kterými komunikujeme buď přes zakladatelku, nebo přes další kolegyně – zpětnou vazbu, že nově vstupujících Češek v sexbyznysu ubývá. Pokud by tento pozitivní trend pokračoval, nebyla by to samozřejmě jen naše zásluha, ale i důsledek toho, že se předchozí i současná vláda snaží nedělat kroky, které by situaci samoživitelek a ohrožených žen zhoršovaly. Komunikovali jsme o tom jak s bývalým premiérem, panem Fialou, tak s nynějším předsedou vlády panem Babišem, a oba projevili zájem se prevenci sociálně motivované prostituce věnovat.
Sociálně motivovaná prostituce samozřejmě přetrvává, ale podle klientů to vypadá na pokles nově příchozích Češek. Problém spočívá v tom, že pro to zatím nemáme stoprocentně ověřitelná tvrdá data. To mi potvrdili i experti z řad policie – získat taková data je velmi obtížné. Kdyby se tento vývoj potvrdil, znamenalo by to, že se situace zlepšuje a že k tomu snad přispěla i naše snaha téma otevírat u politiků. Na druhou stranu stačí málo, aby se k moci dostal někdo, kdo neúmyslně prohloubí sociální problémy, a vzestupný trend může být rychle zpátky. Je zkrátka potřeba být neustále ve střehu.
Jak vypadá vaše běžná práce se sexuálními pracovnicemi a s jejich klienty?
Většina sexuálních pracovnic v Česku dnes působí online, takže i my jsme s naprostou většinou v kontaktu po telefonu nebo přes internet. Občas se ozýváme my a ptáme se na případné problémy, ale častěji kontaktují ony nás. Buď řešíme individuální případy, kdy se staly obětí násilí či vydírání a potřebují pomoc s komunikací s policií, protože si na to samy netroufají, nebo jde o neobvyklé situace, u kterých si nejsou jisté, zda je vše v pořádku.
V takových chvílích se obracíme na policejní specialisty na násilí v sexbyznysu nebo na Ministerstvo spravedlnosti, kteří nám pomáhají postupovat dál. Jakmile se mi s nějakým novým problémem ozve jedna pracovnice, automaticky zbystřím, protože se obvykle ukáže, že se týká většího počtu žen.
Pokud jde o klienty, někteří z nich vědí, že naše zakladatelka spolek vede nebo v něm působí. Sami za ní chodí, pokud na privátech narazí na něco podezřelého nebo na konkrétní problém, a ptají se, zda to může předat policii a pomoci věc řešit.
Zmínila jste komunikaci s premiéry i s policií. S kým dalším vaše organizace spolupracuje?
Velmi intenzivně komunikujeme s policií, s Ministerstvem spravedlnosti a s Ministerstvem vnitra. Občas také s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které funguje skvěle, kdykoliv něco potřebujeme, i když těch příležitostí není tolik.
Velmi vstřícné je také Ministerstvo financí. Jednala jsem s nimi už před lety, když se chystal konsolidační balíček, protože jsem chtěla předejít tomu, aby někoho napadlo hledat dodatečné příjmy pro státní rozpočet ve zdanění prostituce. Tehdy jsem na schůzku šla připravená s čísly a tvrdými daty, ale pan ředitel odboru mě příjemně překvapil, když sám řekl: „To je hezké, ale tady přece jde o samoživitelky. To, že pracuji na financích, neznamená, že to nechápu.“ Výborně funguje také komunikace s Úřadem vlády.
Letos Ústavní soud rozhodl, že příjmy z dobrovolně vykonávané prostituce podléhají zdanění stejně jako jiné formy samostatně výdělečné činnosti. Ústavní soud ve dvou usneseních potvrdil průlomový právní názor Nejvyššího správního soudu.
„ÚS se navíc domnívá, že situace, kdy jsou příjmy z dobrovolného podnikání v sexbyznysu považovány za legitimní, a tudíž podrobeny zdanění, z dlouhodobého hlediska jedině posiluje společenské postavení těchto osob,“ rozhodl soud.
Soud jednal o konkrétním případu ženy, které byla zpětně vyměřena daň za roky 2013 a 2014 přesahující 900 tisíc korun. Více se dočteš v našem článku.
Pojďme k rozhodnutí Ústavního soudu ohledně zdanění příjmů ze sexuálních služeb. Jak se na to díváte vy, spolek a samotné pracovnice?
Komunita sexuálních pracovnic v tomto ohledu není jednotná – podobně jako v otázce případné legalizace. Část je pro, část proti.
My jsme na základě komunikace s úřady připravili doporučení, jak si mohou pracovnice už dnes platit daně a odvody jako OSVČ na volnou živnost, což v současnosti využívá odhadem 30 procent z nich. Ty, které v systému chtějí být oficiálně, v něm už dnes figurují. Výraznější nárůst by byl možný jedině cestou represe a povinnosti, což žádná pomáhající organizace nechce a já bych tím navíc šla proti zájmům samotných žen.
Už za minulé vlády se na Ministerstvu financí neformálně potvrdilo, že sexuální pracovnice mají možnost registrovat se jako OSVČ na jakoukoli volnou živnost. Skupina „služby osobního charakteru“ sice svým vymezením sexuální služby vylučuje, ale Ústavní soud přinesl posun v tom, že práci v sexbyznysu přiřadil k umělecké činnosti. Otázkou zůstává, jak to bude fungovat v praxi – zda to nebude stigmatizovat neznámé umělkyně a zda samy sexuální pracovnice budou chtít mít tuto konkrétní živnost, nebo raději zvolí jinou, aby jejich profese nebyla patrná na první pohled.
Pro sexuální pracovnice je zároveň velmi výhodná paušální daň, na kterou se při jejím zavádění neformálně myslelo i pro tuto skupinu. Odpadá s ní totiž složitá administrativa a vyplňování daňových přiznání, ze kterých mají pracovnice obavy; stačí si jen nastavit trvalý příkaz a hlídat si výši měsíčního paušálu. Ústavní soud navíc neříká, že zdanění musí být nutně svázáno s plnou legalizací – možnost danit příjmy přes OSVČ existuje už nyní.
Mluvila jste o tom, že některé státy zavedly jiné modely legalizace. Jaké mají zkušenosti v zahraničí a proč jste k nim skeptická?
Pokud by stát usiloval o legalizaci, primárním motivem by byly příjmy do státního rozpočtu. Druhým častým argumentem bývá lepší prevence a snazší řešení násilí v sexbyznysu. Skoro všichni policisté, se kterými mluvím, by legalizaci uvítali právě proto, že chtějí obětem pomáhat a vadí jim současné komplikace při vyšetřování.
Jenže od sexuálních pracovnic se zkušeností z Německa nebo Rakouska vím, že legalizace z hlediska prevence násilí nefunguje. Když se v Česku tvoří nová legislativa, často se inspirujeme právě v Rakousku kvůli společnému právnímu základu. Jenže v Rakousku podle pracovnic funguje nanejvýš registr, aby měl stát přehled, kdo se v oboru pohybuje, a i ten má podle některých expertů značné trhliny. Různé formy násilí a kuplířství tam přitom přetrvávají dál. Pokud tedy legalizace z pohledu samotných žen násilí neřeší, nevidím důvod, proč ji prosazovat. Tuzemské pracovnice navíc registraci zásadně odmítají kvůli obavám z úniku osobních údajů. Věřit, že my v Česku dokážeme zničehonic připravit lepší a funkčnější zákon než v Rakousku, by bylo naivní a přehnaně sebevědomé.
Máme navíc velmi varovnou zkušenost z roku 2019, kdy se k přípravě legislativního návrhu v Česku dostali lidé, kteří sami páchali násilí na sexuálních pracovnicích. Nejhorší je, že se na to přišlo úplnou náhodou. Kdyby tehdy návrh prošel, mohli si pravidla legalizace nastavit tak, aby na ně nikdo nemohl. Když jsem tuto situaci řešila s odborníky i vládními politiky, došli jsme k závěru, že neexistuje systémový mechanismus, který by zabránil tomu, aby se k budoucí tvorbě zákonů opět nedostal někdo s podobnými zájmy. Shodli jsme se, že dokud tomu neumíme spolehlivě zabránit, je bezpečnější se do legalizačních návrhů vůbec nepouštět.
Znamená to, že násilí je pro ženy v oboru tím největším rizikem?
Jednoznačně. Násilí v různých podobách představuje největší hrozbu. Vedle toho je to samozřejmě riziko prozrazení, které může těžce narušit rodinné vztahy, a také komplikovaný návrat na běžný trh práce, pokud se žena rozhodne profesi změnit.
Přestože zmiňujete, že máte s policejním personálem převážně pozitivní zkušenost, setkávají se sexuální pracovnice ze strany policie s victim-blamingem, pokud se stanou obětí trestného činu?
Ano, nicméně pokud k něčemu takovému dojde, bývá to spíše z neznalosti u policistů, kteří se s touto oblastí běžně nesetkávají. U specialistů a specialistek na mravnostní kriminalitu a násilí v sexbyznysu se s nevhodným chováním prakticky nesetkáváme.
Oficiální postup velí nahlásit trestný čin na místním oddělení policie. V centrech Prahy nebo velkých krajských měst to funguje dobře, tamní policisté vědí, jak s těmito případy citlivě pracovat. V menších městech se ale může stát, že přístup nebude ideální. V takovém případě doporučujeme obrátit se buď na pomáhající organizaci, která nabídne asistenci u výslechu, anebo jít rovnou na kriminální policii za vyšetřovateli mravnostní problematiky.
Poslední dva roky navíc vnímáme silný zájem ze strany policejního vedení i Generální inspekce bezpečnostních sborů. Pravidelně se nám ozývají a připomínají, že pokud by se jakýkoliv policista choval k sexuální pracovnici nevhodně, máme okamžitě podat podnět, případně na inspekci může jít sama oběť. Inspekce se snaží jakékoliv nevhodné chování velmi tvrdě postihovat.
Jaký je podle vás největší předsudek, který o sexuálních pracovnicích ve společnosti stále panuje?Přesvědčení, že nic jiného neumí, nic jiného nezvládnou a v profesi musí zůstat napořád. To je naprostý nesmysl. Dnes máme celou generaci žen, které v sexbyznysu působily v osmdesátých a devadesátých letech. Jistě, existují případy, kdy změnu profese nezvládly a skončily v péči sociálních služeb, ale rozhodně v ulicích nemáme desetitisíce bezprizorních bývalých sexuálních pracovnic. Naprostá většina z nich profesi úspěšně změnila a odešla do jiných oborů. Tento mýtus zkrátka vůbec neodpovídá realitě.
Kde by měli lidé, které toto téma zajímá a chtěli by například odbourat své předsudky, čerpat věrohodné informace?
V prvé řadě na webových stránkách organizací, které se tématu dlouhodobě věnují, ačkoliv i mezi nimi mohou v některých detailech panovat drobné názorové rozdíly.
Určitý vhled mohou nabídnout i mediální rozhovory se samotnými pracovnicemi, ale tam doporučuji velkou obezřetnost. Pokud se v médiích objeví rozhovor, kde žena líčí práci v sexbyznysu jako naprosto bezproblémovou, úžasnou a bez jediného stinného momentu, bývá to skrytá reklama na konkrétní podnik a silně zkreslený pohled. Být v takovém oboru zcela bez negativní zkušenosti sice teoreticky možné je, ale je to spíše výjimečné štěstí. Pokud v rozhovoru chybí jakákoliv zmínka o rizicích, je namístě být velmi skeptický.