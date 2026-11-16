V neděli 15. listopadu se na Letenské pláni shromáždily statisíce lidí, kteří přišli vyjádřit nesouhlas s kroky současné vlády. Její předseda v pondělí uvedl, že vyhovět požadavkům, které byly během protestu vzneseny, nemá v plánu vyhovět.
Spolek Milion chvilek během protestu představil i novou petiční výzvu, která obsahuje celkem čtyři požadavky. Kromě stažení mediálního zákona žádá i o stažení Tomia Okamury z čela Sněmovny nebo odebrání postu ministra obrany SPD. Premiér Andrej Babiš (ANO) však všechny tyto body už v pondělí ráno odmítl.
Předseda vlády podle svých slov ani nezvažuje, že by požadavky spolku přijal. Babiš navíc dodal, že do obsahu České televize jeho vláda nikdy „nezasahovala a že se chystá postupovat podle směrnice Evropské komise“. Už v neděli premiér také prohlásil, že respektuje právo lidí protestovat, ale nesouhlasí s důvody shromáždění.
Na Letné se dle organizátorů sešlo okolo 400 tisíc lidí. „Odmítáme vládnutí, které nezná mantinely a pohrdá vlastními občany. Pokud bude vláda pokračovat ve stylu 4:36, bude nás každým dnem přibývat a budeme demokracii o to rozhodněji bránit,“ uvádí spolek Milion chvilek.
Po vládě požaduje čtyři kroky. Měla by stáhnout mediální zákon ve formě, jakou navrhl Oto Klempíř, zahájit dialog s odborníky a veřejností, zavázat se, že zanechá vládnutí „ve stylu 4:36“ a odvolat Tomia Okamuru z křesla předsedy Poslanecké sněmovny a zbavit SPD postu ministra obrany.
„Čas 4:36 se stal symbolem moci, která se utrhla ze řetězu. Moci, která vládne silově a bezohledně – narychlo, potmě a bez diskuse,“ píše spolek. Petici zatím podepsalo přes 90 tisíc lidí. „Omluvte se občanům za noční pošlapání pravidel a veřejně se zavažte, že se silový styl vládnutí narychlo, potmě a bez diskuse už nikdy nebude opakovat,“ dodává Milion chvilek.