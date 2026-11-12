Chystáš se v neděli na Letnou? Praha posílí metro a vyjedou i speciální autobusy
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Anna-Marie Vondráková
dnes 12. listopadu 2026 v 14:30
Čas čtení 1:40

Chystáš se v neděli na Letnou? Praha posílí metro a vyjedou i speciální autobusy

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Chystáš se v neděli na Letnou? Praha posílí metro a vyjedou i speciální autobusy
Zdroj: Milion chvilek / propagační materiál

Už v neděli 15. listopadu proběhne na Letenské pláni demonstrace pořádaná spolkem Milion chvilek. Podle pořadatelů by mohlo jít o největší shromáždění v dějinách Česka.

Protestní akce proti vládnímu záměru převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet začne ve 14:00. Vzhledem k enormnímu zájmu na sociálních sítích a rychle mizícím místům ve vlacích z regionů se úřady i organizátoři připravují na účast stovek tisíc lidí.

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S tímto náporem souvisí zásadní dopravní omezení. Radnice Prahy 7 varuje obyvatele před dočasnými uzavírkami ulic a naprosto nedoporučuje cesty autem. Parkovací kapacity na Letné a v jejím okolí, kde platí modré zóny, budou rychle vyčerpány. Účastníkům z jiných měst se proto doporučuje odstavit vozidla na záchytných parkovištích P+R na okraji metropole a dále pokračovat městskou hromadnou dopravou.

Auto nech spíše doma

Právě ta projde v neděli velkou zátěžovou zkouškou. Dopravní podnik hlavního města Prahy operativně posílí provoz metra, aby se minimalizovalo riziko kolapsu v klíčových přestupních uzlech. Přesto je třeba počítat s tím, že na stanicích jako Hradčanská či Vltavská se cestující nemusí dostat hned do prvního vlaku. Vedle kapacitnějších souprav metra vyjedou do ulic také speciální autobusy, které doplní již ohlášenou posilovou tramvajovou linku 36, jež začne od 13:00 pendlovat na trase Hradčanská – Vltavská – Florenc.

Kudy na Letnou?

Na místo dorazí také desítky soukromých zájezdových autobusů z více než čtyřiceti míst napříč celým Českem. Pro ně má Praha vyčleněna speciální vyhrazená místa pro výstup, odkud budou moci cestující bezpečně dojít na pláň pěšky. K chůzi z MHD lze využít i trasu přes nově vybudované nádraží Praha-Bubny, nebo procházku parkem Stromovka ze zastávky Praha-Výstaviště. Organizátoři prosí cestující, aby se u stanice Hradčanská rozprostřeli a využívali jak ulici Milady Horákové, tak i souběžnou ulici Na Valech.

Staroměstské náměstí, demonstrace Milionu chvilek.
Staroměstské náměstí, demonstrace Milionu chvilek. Zdroj: Refresher / Anna Vondráková

Přímo na Letné čeká na demonstranty zajištěné zázemí. K dispozici budou bloky toalet, zdravotníci označení zeleným křížem a stovky dobrovolníků v reflexních vestách. K bezpečnosti přispějí i posílené antikonfliktní týmy. Zajímavostí z místa je, že se na pláni souběžně natáčí historický film ze čtyřicátých let. S filmaři však bylo dohodnuto, že během demonstrace práce utichnou. Omezí se také provoz veřejného kluziště, které bude přístupné jen dopoledne a poté až od 16:30.

Co s sebou?

Organizátoři důrazně apelují na vhodné vybavení. Vzhledem k podzimnímu počasí a písečnému podkladu, který se může po dešti změnit v bláto, je si nezapomeň zateplenou a ideálně nepromokavou obuv. Místo deštníků vezmi raději pláštěnku. Organizátoři nezapomněli ani na rodiny s dětmi, pro které bude vyhrazen klidnější sektor. Rodiče by měli vybavit své děti vizitkou či náplastí s telefonním číslem, případně jim ho napsat fixou přímo na ruku. Po skončení akce kolem 16. hodiny ihned začne rozsáhlý úklid, aby se Letná v pondělí ráno vrátila do běžného provozu.

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Zdroj: milionchvilek.cz, praha7.cz
Náhledový obrázek: Milion chvilek / propagační materiál
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