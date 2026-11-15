„Pohár už přetekl po několikáté,“ moderátoři veřejnoprávních médií se vyjádřili k situaci na Letné
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refresher team
včera 15. listopadu 2026 v 18:41
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„Pohár už přetekl po několikáté,“ moderátoři veřejnoprávních médií se vyjádřili k situaci na Letné

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Nedělní demonstrace na Letenské pláni se účastnili i Michal Jagelka a Pavel Aleš Cibulka. Pohár podle nich už přetekl.

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