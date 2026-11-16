Často posloucháme, že nejmladší generace jsou ztracené v nekonečném scrollování a odtržené od reality. Nová data ale ukazují úplně jiný obrázek.
Podle průzkumu Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti Češi a Češky v pomáhání předbíhají světovou Gen Z. Drtivá většina, asi 93 procent, mladých Čechů považuje pomoc druhým za naprostý základ a něco zcela přirozeného. A co víc, v mezinárodním srovnání doslova přeskakujeme zbytek světa. Do filantropie se u nás zapojuje neuvěřitelných 86 procent zástupců Gen Z, zatímco například v USA se toto číslo drží na 72 procentech.
Nejde přitom jen o to pasivně poslat peníze na účet. Dvě třetiny totiž aktivně věnují svůj čas. Třetina podepisuje petice, sdílí osvětu na sítích a nebojí se poskytnout své know-how pro bono. Více než zbytek populace navíc finančně podporujeme boj za lidská práva.
Chceš taky pomoct? Máš příležitost
S blížícím se globálním svátkem štědrosti Giving Tuesday, který letos v Česku připadá na 1. prosince, ale vyvstává jedna velká výzva. Takzvaný Dobrý skutek v krvi. České zdravotnictví aktuálně bije na poplach, protože každý rok potřebuje nabrat zhruba 25 tisíc nových prvodárců, aby se podařilo nahradit stárnoucí základnu těch pravidelných. Krev se nedá uměle vyrobit, každý pátý člověk ji během života sám potřebuje a jeden jediný odběr zvládne zachránit až tři lidské životy.
Nastupující generace má obrovský potenciál tento problém vyřešit a zajistit stabilitu krevních zásob na desítky let dopředu. Už teď je podíl mladých dárců krve či plazmy vyšší než u zbytku populace. Spousta z nás ale při prvním kroku naráží na bariéry. Výzkum zjistil, že 21 procent mladých zatím nešlo darovat prostě proto, že k tomu neměli vhodnou příležitost, a dalších 20 procent odrazuje strach z jehel a bolesti.
Přesně na to reaguje akce Bloody Good Rave z dílny Asociace společenské odpovědnosti, která proběhne 2. prosince v pražském Karlíně. Zapomeň na sterilní nemocniční čekárny. Akce pro lidi od 18 do 35 let kombinuje mobilní odběr krve s energickým DJ setem od Josefa Baierla, možností zkusit si workshop záchrany života s Českým červeným křížem nebo se zapsat do registru dárců dřeně.
Naprosto skvělým bonusem na závěr je odměna pro prvodárce. Tou je exkluzivní designový kousek od oblíbené lokální fashion značky Adolphinata. Pokud tedy hledáš tu správnou a bezpečnou příležitost, jak překonat strach z jehel a udělat dobrý skutek, Bloody Good Rave je přesně to místo, kde začít. Registrace přes rezervační systém už oficiálně běží, tak pojďme ukázat, že ta naše skvělá čísla ve statistikách nejsou jen prázdné fráze.