Nedostatek peněz ovlivňuje plány mladých Češek a Čechů na založení rodiny. Podle nového průzkumu jich 41 % rodičovství odkládá a dalších 8 % se rozhodlo rodinu nezaložit vůbec. Skoro polovina navíc nemá dostatečnou finanční rezervu ani na měsíc.
Mít vlastní bydlení, založit rodinu a zároveň si vytvořit finanční rezervu. Pro řadu mladých Čechů je stále těžší dosáhnout všech těchto cílů. Podle nového průzkumu Young Money Matters 2026 společnosti Cook Communications ovlivňuje finanční situace rozhodování o rodičovství skoro poloviny lidí ve věku 18 až 35 let.
Konkrétně 41 % dotázaných kvůli penězům založení rodiny odložilo, ať už na kratší, nebo delší dobu. Dalších 8 % uvedlo, že se rozhodlo rodinu nezaložit vůbec.
Výsledky vycházejí z online průzkumu, který v červnu 2026 provedla společnost 3Gem Media Group mezi tisícovkou mladých Čechů.
Skoro polovina mladých nemá rezervu ani na měsíc
Finanční nejistotu ukazují také údaje o úsporách. Přestože mladí Češi oproti loňsku spoří o něco více, velká část z nich nemá dostatečnou rezervu pro případ nečekaných výdajů nebo výpadku příjmů.
Celkem 47 % dotázaných má naspořeno maximálně na jeden měsíc běžných výdajů. Dalších 24 % má rezervu na jeden až dva měsíce a pouze 13 % by ze svých úspor dokázalo vyžít půl roku nebo déle.
👉 49 % Finance ovlivnily jejich plány na založení rodiny
👉 47 % Má rezervu maximálně na jeden měsíc
👉 41 % Kvůli penězům odložilo založení rodiny
👉 8 % Rozhodlo se rodinu nezaložit vůbec
👉 54 % Mladých žen má rezervu maximálně na měsíc
👉 67 % Věří, že dosáhnou svých finančních cílů
Zdroj: Cook Communications / 3Gem Media Group, červen 2026. Údaje vycházejí z odpovědí tisícovky mladých Čechů.
Průzkum přitom ukazuje, že se mladí lidé snaží své finance spravovat zodpovědněji. Zatímco loni odkládali na spoření v průměru 11 % měsíčního příjmu, letos už je to 13 %. Výrazně také vzrostl podíl těch, kteří si zbývající peníze ukládají na spořicí účet.
Vyšší úspory ale automaticky neznamenají větší finanční jistotu. Jídlo a bydlení totiž stále tvoří největší část výdajů mladých Čechů. Podle průzkumu utratí za potraviny a stravování v průměru 22 % měsíčního příjmu a za nájem dalších 18 %.
Mladé ženy jsou na tom finančně hůř
Výrazné rozdíly se objevují mezi ženami a muži. Zatímco 54 % mladých Češek má rezervu maximálně na jeden měsíc, mezi muži je to 39 %.
Ženám také častěji nezbývají na konci měsíce žádné peníze. Uvedlo to 19 % respondentek oproti 10 % mužů.
Rozdíly souvisejí i s příjmy. Pod celostátní průměrnou mzdou vydělává podle průzkumu 46 % mladých žen, ale jen 26 % mužů. Nad průměrnou mzdou se naopak pohybuje 13 % žen a 37 % mužů.
Finanční situace se promítá také do plánování rodičovství. Skoro čtvrtina mladých žen (23 %) uvedla, že kvůli penězům odložila založení rodiny o více než pět let. Mezi muži to bylo 18 %.
Vlastní bydlení je pro mladé stále méně dostupné
Jednou z překážek finančního osamostatnění zůstává bydlení. Podle průzkumu žije 31 % mladých Čechů s rodiči nebo jinými příbuznými. Ve vlastním bydlí 36 % dotázaných, zatímco 43 % žije v nájmu.
Ceny nemovitostí přitom dál komplikují možnost pořídit si vlastní byt. Podle studie Property Index 2025 společnosti Deloitte patří Praha mezi nejméně dostupná evropská města. Na pořízení standardního nového bytu o velikosti 70 metrů čtverečních je potřeba částka odpovídající zhruba 15 průměrným hrubým ročním mzdám.
Vlastní bydlení navíc postupně ztrácí místo mezi finančními prioritami mladých. Zatímco v loňském průzkumu ho mezi své cíle zařadilo 42 % respondentů, letos už jen 35 %.
Přes všechny překážky mladí neztrácejí optimismus
Průzkum ale nepřináší jen negativní výsledky. Navzdory rostoucím životním nákladům a nejistotě kolem bydlení věří 67 % mladých Čechů, že jsou jejich finanční cíle dosažitelné. Loni to bylo 60 %.
Nejčastějším cílem přitom není bohatství ani vlastnictví nemovitosti. Pro 54 % dotázaných je nejdůležitější mít dostatek peněz na zajištění sebe a své rodiny.
Výsledky tak ukazují rozpor mezi tím, čeho chtějí mladí lidé dosáhnout, a jejich současnými finančními možnostmi. Přestože více spoří a většina věří ve zlepšení své situace, nedostatek úspor a vysoké náklady na život už dnes ovlivňují jejich zásadní rozhodnutí.