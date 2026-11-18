Letošní oslavy 17. listopadu na pražské Národní třídě přilákaly podle předběžného odhadu přes 100 tisíc návštěvníků. Organizátoři a organizátorky připravili rekordních 160 programových bodů. Modlitbu pro Martu letos zazpívala Ewa Farna.
Na letošní oslavy Dne boje za svobodu a demokracii na pražské Národní třídě dorazilo navzdory vytrvalému dešti více než 100 tisíc lidí. Vyplývá to z prvotního hrubého odhadu mobilního operátora T-Mobile, který zveřejnili organizátoři akce Korzo Národní ze spolku Díky, že můžem.
„S lehkou nadsázkou bych řekla, že jsme v letošním roce trhli historický rekord: nejhorší počasí s nejlepším publikem. I přes déšť dorazilo přes 100 tisíc návštěvníků,“ uvedla výkonná ředitelka Díky, že můžem Bára Stárek.
Podívej se, jak to na Národní třídě vypadalo:
Letošní ročník nabídl dosud nejrozsáhlejší program v historii Korza Národní. Návštěvníci si mohli vybrat z více než 160 programových bodů včetně skoro čtyř desítek debat, koncertů, divadelních představení a výstav. Diskuse se věnovaly třeba nezávislosti médií, radikalizaci na internetu nebo propojení sportu a politiky.
Jedním z nejsilnějších okamžiků oslav byl tradiční zpěv Modlitby pro Martu. Organizátoři letos poprvé předem neprozradili jméno interpretky. V 17:11 se na balkoně Paláce Metro objevila zpěvačka Ewa Farna, kterou podle pořadatelů návštěvníci odměnili nejdelším potleskem v historii akce.
„Zpívat Modlitbu pro Martu pro mě bylo obrovskou ctí. Člověk se tam nahoře cítí úplně malinký, s velkou pokorou a obrovskou mírou odpovědnosti,“ uvedla Farna.
Letošní oslavy nesly motto „Nezůstávejme stranou. Demokracie stojí na každém z nás.“ Jejich konání v plném rozsahu umožnila také mimořádná vlna veřejné podpory. Lidé, kteří se nemohli zúčastnit osobně, navíc prostřednictvím internetu zapálili více než tisíc symbolických svíček.