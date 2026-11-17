Ministr kultury se rozhodl, že na Národní třídu nedorazí. Dění ale sleduje.
Na Národní třídě se 17. listopadu každoročně vystřídá široká paleta politiků a političek. Letos ale někteří vládní zástupci nedorazí. Premiér Andrej Babiš, ministr zahraničních věcí Petr Macinka nebo ministr obrany Jaromír Zůna jsou na návštěvě Izraele. Někteří se ale rozhodli nedorazit navzdory tomu, že jsou v Česku.
„Po necelém roce ve funkci ministra kultury a speciálně v tento památný den si velice silně uvědomuji, jak mohutný odkaz představuje 17. listopad. Pokaždé v tento den přemýšlím v tichu svého domova o budoucnosti naší země. Vracím se zpětně do roku 1989, kdy jsem přímo z Národní utíkal na první koncert naší kapely J.A.R. a předal překvapeným hudebníkům první zprávu o násilném potlačení pokojné demonstrace,“ napsal na síti X ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě).
Politikovi se nelíbí, jakým způsobem lidé přivítali některé politiky. „Srovnávám s dneškem, snažím se představit, čemu bude náš stát čelit v budoucnu a jak se s tím dokážeme společně vypořádat. Dívám se na shromáždění na Národní, kde se na slavnostním a historickém místě píská, křičí a nadává, místo toho, abychom si důstojně připomněli nejvýznamnější den naší nové historie,“ podotkl.
„Víte, já nehledám pro Česko jen malé, opevněné a bezpečné útočiště, hledám pro něj také perspektivu, která je široká a světlá. A nabídnu ji každému, kdo se na ní chce podílet. Ať žije svoboda, demokracie a pluralita názorů!“
Pískotem a křikem dav „uvítal“ například zástupce z hnutí ANO Alenu Schillerovou a Karla Havlíčka. Za pískání dorazili i Patrik Nacher nebo Taťána Malá. Naopak prezidenta Petra Pavla dav podpořil. Na Národní třídu dorazila i řada opozičních politiků a političek. U památníku se objevili například Vít Rakušan (STAN), Martin Kupka (ODS), Olga Richterová (Piráti) nebo Matěj Ondřej Havel (TOP 09).