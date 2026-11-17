Prezident Petr Pavel při oslavách 17. listopadu na Národní třídě varoval před idealizací komunistického režimu a vyzval kabinet, aby neignoroval podněty z nedělní demonstrace na Letné.
Prezident Petr Pavel při vzpomínkové akci 17. listopadu na pražské Národní třídě varoval před idealizací komunistického režimu a připomněl, že současný život je výrazně lepší než před rokem 1989. Zdůraznil, že demokracie není samozřejmostí a vyžaduje aktivní péči každého občana, přičemž pozitivně ocenil zejména zapojení mladé generace a studentů do veřejného dění.
V návaznosti na nedělní masovou demonstraci na Letné proti plánovaným změnám ve financování veřejnoprávních médií prezident vyzval vládu, aby neignorovala hlasy občanů a diskutovala o jejich podnětech. Zároveň se smířlivě vyjádřil k nepřítomnosti premiéra Andreje Babiše, který odjel na pracovní cestu do Izraele, a uvedl, že účast na oslavách není povinností a každý si svátek může připomenout po svém.