Oblačno, slunce i mráz. Jaké počasí nás čeká do konce týdne?
Českou republiku čeká v nadcházejících dnech výrazná změna počasí, kterou způsobí příchod studené fronty. Připrav se na citelné ochlazení, dešťové srážky a ve vyšších polohách se dočkáme i prvního sněžení. O víkendu ale podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu bude slunečno.
Zlom v počasí nastane během pátku, kdy bude zpočátku převládat zatažená až oblačná obloha s deštěm nebo přeháňkami na většině našeho území. V Čechách meteorologové očekávají sněhové srážky již od nadmořské výšky šest set metrů, na Moravě a ve Slezsku pak zhruba od osmi set metrů.
V průběhu pátečního dne by však měly srážky od severozápadu pozvolna slábnout a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší denní teploty se udrží poměrně nízko, a to v rozmezí od tří do osmi stupňů Celsia, přičemž pocitovou teplotu může navíc snižovat čerstvý severozápadní vítr s nárazy o rychlosti až padesát pět kilometrů za hodinu.
Nadcházející víkend pak přinese uklidnění a další změnu počasí. Podle aktuálních předpovědí se obloha o víkendu znatelně vyjasní a převládat bude slunečné, avšak velmi chladné počasí. Zejména v nočních a ranních hodinách je nutné počítat s mrazy, jelikož noční teploty budou klesat pod bod mrazu, místy až k minus třem stupňům Celsia.
V neděli ráno a dopoledne se navíc mohou lokálně tvořit nebezpečné mrznoucí mlhy či nízká oblačnost, která v některých oblastech zamezí prohřívání vzduchu a udrží odpolední maxima jen těsně kolem jednoho stupně nad nulou.
Tento mrazivější a slunný ráz počasí bude mít ovšem pravděpodobně pouze dočasné trvání. Výhled na první polovinu příštího týdne totiž ukazuje, že se obloha od západu opět zatáhne, postupně se vrátí občasný déšť a teploty přes den začnou pomalu stoupat k příjemnějším hodnotám blížícím se až ke třinácti stupňům Celsia.