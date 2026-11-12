Česko čeká ochlazení. Teploty klesnou pod bod mrazu, dojde i na sníh
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Anna-Marie Vondráková
dnes 12. listopadu 2026 v 10:00
Čas čtení 1:06

Česko čeká ochlazení. Teploty klesnou pod bod mrazu, dojde i na sníh

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Česko čeká ochlazení. Teploty klesnou pod bod mrazu, dojde i na sníh
Zdroj: Unsplash/IZIUMLAB/volně k použití

Oblačno, slunce i mráz. Jaké počasí nás čeká do konce týdne?

Českou republiku čeká v nadcházejících dnech výrazná změna počasí, kterou způsobí příchod studené fronty. Připrav se na citelné ochlazení, dešťové srážky a ve vyšších polohách se dočkáme i prvního sněžení. O víkendu ale podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu bude slunečno.

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Zlom v počasí nastane během pátku, kdy bude zpočátku převládat zatažená až oblačná obloha s deštěm nebo přeháňkami na většině našeho území. V Čechách meteorologové očekávají sněhové srážky již od nadmořské výšky šest set metrů, na Moravě a ve Slezsku pak zhruba od osmi set metrů.

V průběhu pátečního dne by však měly srážky od severozápadu pozvolna slábnout a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší denní teploty se udrží poměrně nízko, a to v rozmezí od tří do osmi stupňů Celsia, přičemž pocitovou teplotu může navíc snižovat čerstvý severozápadní vítr s nárazy o rychlosti až padesát pět kilometrů za hodinu.

Nadcházející víkend pak přinese uklidnění a další změnu počasí. Podle aktuálních předpovědí se obloha o víkendu znatelně vyjasní a převládat bude slunečné, avšak velmi chladné počasí. Zejména v nočních a ranních hodinách je nutné počítat s mrazy, jelikož noční teploty budou klesat pod bod mrazu, místy až k minus třem stupňům Celsia.

V neděli ráno a dopoledne se navíc mohou lokálně tvořit nebezpečné mrznoucí mlhy či nízká oblačnost, která v některých oblastech zamezí prohřívání vzduchu a udrží odpolední maxima jen těsně kolem jednoho stupně nad nulou.

Tento mrazivější a slunný ráz počasí bude mít ovšem pravděpodobně pouze dočasné trvání. Výhled na první polovinu příštího týdne totiž ukazuje, že se obloha od západu opět zatáhne, postupně se vrátí občasný déšť a teploty přes den začnou pomalu stoupat k příjemnějším hodnotám blížícím se až ke třinácti stupňům Celsia.

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Zdroj: novinky.cz, chmi.cz
Náhledový obrázek: Unsplash/IZIUMLAB/volně k použití
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