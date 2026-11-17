Nové informace amerických zpravodajských služeb naznačují, že Írán připravuje plány na útok proti vysoce postaveným představitelům administrativy Donalda Trumpa ve Washingtonu.
Američtí představitelé nadále diskutují o tom, zda je Írán schopen takový útok provést, či se o něj skutečně pokusí. S odvoláním na sedm představitelů Spojených států o tom informovala stanice CNN, píše TASR.
Zdroje označily íránské plánování za snahu vytvořit si možnosti, nikoli za známku bezprostředně hrozícího útoku. Zachycené plány jsou však podle CNN velmi konkrétní a zahrnují i konkrétní místa a cíle, tvrdí dva zdroje. Kromě toho vyvolaly intenzivní přípravy Spojených států na možné mimořádné situace.
Reakce Bílého domu
Mluvčí Bílého domu Lauren Bisová tvrdí, že Spojené státy sledují všechny možné hrozby, avšak v současné době neexistují žádné reálné hrozby pro USA.
Podle CNN vnímají američtí představitelé zpravodajské informace jako signál alarmující ochoty Íránu k eskalaci konfliktu. Ačkoli v současné době neexistují důkazy o tom, že by se Teherán rozhodl tyto své plány realizovat, podle nich je plánuje na území USA.
„Zda skutečně disponují potřebným personálem k realizaci, je předmětem diskuse,“ uvedl zdroj.
Trump se v úterý vyjádřil k zprávám o možných hrozbách ze strany Íránu. „Zaplatí takovou cenu, jakou dosud žádná jiná země nikdy nezaplatila,“ uvedl. USA berou tyto hrozby velmi vážně, „protože (Íránci) jsou prostě blázni,“ dodal.
Teherán to popírá
Američtí představitelé se neshodují v tom, do jaké míry jsou tyto zpravodajské informace důvěryhodné. Domnívají se, že Írán by mohl jaderné materiály nebo chemické látky, které lze přidat do konvenčních zbraní, umístit na území USA velmi snadno a že to dokonce již učinil.
Teherán však popírá mediální zprávy o přípravě útoků. Íránská mise při OSN uvedla, že Islámská republika považuje použití chemických zbraní za jakýchkoli okolností za „nelegitimní a kategoricky odmítá a jednoznačně vyvrací nepravdivá a smyšlená obvinění, která se v této souvislosti šíří“.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničních věcí Esmáíl Bakájí na síti X napsal, že tyto zprávy jsou smyšlené. Ti, kdo rozpoutali agresi proti Íránu, se snaží v médiích připravit půdu pro své „zlověstné záměry“ tím, že si vymýšlejí a šíří nepodložená obvinění, uvedl.