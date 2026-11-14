Vážné napadení v jednom z domů ve Dvoře Králové nad Labem skončilo v pátek smrtí třiasedmdesátileté ženy. Policisté ještě téhož dne vpodvečer v souvislosti s tragédií zadrželi mladistvého chlapce.
K tragickému útoku došlo v pátek 13. listopadu v odpoledních hodinách v jednom z domů ve Dvoře Králové nad Labem. Záchranáři třiasedmdesátiletou ženu okamžitě transportovali do nemocnice, tam však svým zraněním podlehla, informuje Policie České republiky.
Na případ následně kriminalisty upozornilo samotné zdravotnické zařízení. „Policisté byli nemocnicí vyrozuměni o tom, že by na úmrtí ženy mohla mít s největší pravděpodobností podíl jiná osoba. Případem se tak obratem začali intenzivně zabývat krajští kriminalisté společně s trutnovskými,“ citoval policejní mluvčí Andreu Muzikantovou Orlický deník.cz.
Do pátrání po pachateli se zapojili také strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem. Vyšetřovatelé přitom měli zpočátku k dispozici jen minimum stop, píše server iDNES.cz. Vyšetřování se ujali krajští a trutnovští kriminalisté.
Díky dobré znalosti místního prostředí a úzké spolupráci všech složek se však kriminalistům podařilo podezřelého vypátrat během několika hodin. Ještě v pátek vpodvečer zadrželi mladistvého chlapce. Podle policejní mluvčí s ním nyní vyšetřovatelé provádějí prvotní úkony trestního řízení, aby objasnili přesné okolnosti celého činu, dodávají Novinky.cz. „V současné chvíli s touto mladistvou osobou probíhají prvotní úkony trestního řízení,“ okomentovala mluvčí Muzikantová.