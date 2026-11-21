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Dobrovolně přespat v listopadu venku? 🥶 Právě k tomu se rozhodli lidé, kteří dorazili na akci Noc venku do pražského Sherwoodu. Chtěli tak upozornit na situaci těch, kteří se na rozdíl od nich nemají kam vrátit. Mluvili jsme s Martinem a Jančou, kteří se rozhodli přespat pod širým nebem, i s Jarkou, peer konzultantkou organizace Místní místním, která má s bezdomovectvím vlastní zkušenost. Akci pořádala NADĚJE ve spolupráci s Místní místním, Charitou Praha 1, Armádou spásy Praha, Neposedou, Platformou pro sociální bydlení, Snížit kultuře práh, Novým Prostorem, Pragulicem a Mediky na ulici.